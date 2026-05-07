Vita echipei bordo i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Vinurile Moșia de la Tohani au completat perfect preparatul rafinat

Vita echipei bordo impresionează la Chefi la Cuțite: un preparat sofisticat cu sos de cafea și duxelles, completat perfect de vinurile Moșia de la Tohani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 11:55 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 12:13
În episodul 28 de la Chefi la Cuțite, cei patru jurați au degustat preparate alese, fiecare echipă încercând să impresioneze prin creativitate și execuție. Chef Richard a pregătit și un desert aparte, însă vedeta serii a fost, fără îndoială, vita echipei bordo.

Vita echipei bordo i-a lăsat pe chefi fără cuvinte

Chef Richard și echipa sa au pregătit un preparat sofisticat: vită cu sos de cafea și duxelles, o rețetă inspirată puternic din bucătăria franceză, care îmbină tehnici de fine dining cu arome îndrăznețe. Carnea de vită, piesa centrală a farfuriei, a fost gătită atent, astfel încât să rămână fragedă și suculentă, fiind pusă perfect în valoare de sosul de cafea.

Cafeaua a adus note ușor amărui și prăjite, completând armonios gustul bogat al cărnii și umami-ul provenit din ciuperci. De altfel, duxelles este un element clasic franțuzesc, un amestec fin de ciuperci tocate, gătite lent cu șalotă și unt, până când capătă o textură cremoasă și o aromă intensă.

Preparatul a oferit un profil de gust complex, bine echilibrat între amărui, umami și grăsime, cu un rezultat elegant și ușor sofisticat, specific restaurantelor de fine dining. Deși nu este o rețetă tradițională în sens strict, combinația propusă reprezintă o reinterpretare modernă a tehnicilor clasice, cu influențe creative.

Vinurile Moșia de la Tohani au completat perfect preparatul rafinat

Cei patru chefi nu au întârziat să își exprime părerile.

„Un preparat bun, carnea bine gătită, rosé”, a spus Chef Ștefan Popescu.

La rândul său, Chef Orlando a remarcat echilibrul aromelor: „Nici aici nu se simte cafeaua prea tare”.

Chef Richard a explicat că acesta a fost și scopul: „Mi-era frică să nu fie prea mult”.

Preparatul a fost completat excelent de vinurile Moșia de la Tohani, care au pus în valoare fiecare componentă din farfurie. TOHANI România este unul dintre cei mai cunoscuți producători autohtoni de vin, recunoscut pentru calitatea și constanța produselor sale.

Trei sortimente din gama Moșia de la Tohani ies în evidență în mod deosebit: Feteasca Neagră, cu profunzimea ei; Rosé-ul demisec, proaspăt și delicat; și cupajul de Fetească Regală și Fetească Albă, echilibrat și revigorant.

Vinurile Moșia de la Tohani sunt aromate, ușor de băut și versatil de asociat, fiind potrivite atât pentru degustare, cât și pentru gătit.

