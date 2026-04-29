Caracatiță baby marinată și crocantă. Un răsfățat culinar inedit

Iată o metodă simplă și incredibil de gustoasă de a găti caracatiță baby. Fiartă până devine fragedă, marinată în arome mediteraneene intense, apoi rumenită până devine crocantă. Adaugă o salată grecească, pâine pentru a savura sosul și un pahar de vin rece pentru masa perfectă.

Rețeta de caracatiță baby sperăm să vă cucerească și pe voi.

Știu că pentru mulți caracatița este încă un mister și nu știu cum să o gătească. Scopul este să vedeți cât de simplu este, de fapt, și cât de incredibil de gustoasă poate fi. Gândiți-vă la o carne fragedă, cu tentacule crocante, pline de arome mediteraneene de lămâie și usturoi. Nu aveți nevoie de echipamente speciale și nici de pregătiri complicate.

Caracatiță baby marinată și crocantă

Ca și în cazul altor alimente, precum carnea de vițel sau somonul, există discuții legate de etica consumului de caracatiță, mai ales din cauza inteligenței sale și a modului de creștere.

Există multe „trucuri” pe internet pentru a frăgezi caracatița, dar în realitate este simplu: fierbeți-o la foc mic până devine fragedă. De obicei durează aproximativ o oră, indiferent de dimensiune, și puteți verifica oricând scoțând o bucată.

După ce este fragedă, o puteți consuma simplă, cu puțin sos sau dressing. E de preferat să o marinați într-un amestec intens de lămâie și usturoi, apoi să o rumeniți până devine crocantă.

Se fierbe la foc mic aproximativ o oră (verificați după 45 de minute). Lichidul în care fierbe se numește „court-bouillon”, un fel de supă aromată folosită pentru fructe de mare.

Pentru a verifica dacă este gata, gustați o bucățică. Trebuie să fie fragedă, nu tare sau cauciucată, dar nici prea moale. De obicei, caracatița baby este gata într-o oră, dar poate varia între 50 și 70 de minute.

După fierbere, se scurge și se îndepărtează aromele (foi de dafin, ceapă etc.). Apoi se amestecă cu marinada cât este încă fierbinte, pentru a absorbi mai bine aromele. Se lasă la marinat în frigider între 12 și 24 de ore. Nu scurtați timpul, diferența de gust este mare.

Apoi se rumenește pe grătar sau într-o tigaie, la foc mediu-mare, timp de 4–5 minute, până devine aurie și crocantă. Pentru servire, puneți caracatița pe un platou, stropiți cu suc de lămâie, presărați pătrunjel și ardei iute și adăugați felii de lămâie.

Caracatița baby se găsește proaspătă sau congelată (dacă e congelată, dezghețați-o și scurgeți apa). De obicei este deja curățată. Lichidul de fierbere are arome de lămâie, usturoi, dafin și piper. Marinada, în schimb, este intensă: lămâie, usturoi, ulei de măsline și fulgi de chili.

Pentru decor este nevoie de pătrunjel, lămâie și ardei roșu. Se potrivește perfect cu o salată grecească sau chiar cu cartofi zdrobiți cu parmezan, stropiți cu marinada rămasă. Deși nu este o rețetă prea populară, merită încercată atunci când vreți să impresionați.

