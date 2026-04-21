Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc

Chef Orlando Zaharia a reacționat după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite. În exclusivitate pentru a1.ro, juratul show-ului culinar a vorbit despre eliminarea lui Petrică Drelciuc.

Cel de-al patrulea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite a fost plin de surprize și momente uluitoare. Încă de când au pășit în bucătăria show-ului culinar, echipele au așteptat cu nerăbdare să afle tema confruntării.

Irina Fodor nu i-a lăsat în așteptare prea mult. Așadar, concurenții au descoperit rapid că trebuie să aducă gustul copilăriei în farfurii. Provocările nu au întârziat să apară pentru jurați și echipele lor, însă aceștia s-au descurcat de minune.

În cele din urmă, banda a adus un verdict neașteptat. Chef Richard Abou Zaki s-a bucurat de o victorie uriașă. Astfel, la duel au intrat echipa bej, echipa verde și echipa gri. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au fost nerăbdători să vadă ce au făcut concurenții lor la proba individuală.

Seara s-a încheiat cu o eliminare neașteptată în echipa gri. Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia, a fost nevoit să părăsească emisiunea. Desertul acestuia a obținut cele mai puține puncte după duel.

Cum a reacționat chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite

În exclusivitate pentru a1.ro, chef Orlando Zaharia a oferit o reacție după ce cuțitul său de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite a fost eliminat. Iată ce spune juratul show-ului culinar despre Petrică Drelciuc.

„Petrică pare că și-a dorit să plece acasă. Iar acum mă face să-mi pară foarte rău că i-am dat cuțitul de aur. Eu i-am oferit o șansă mare, unică într-un sezon – șansă pe care puteam să i-o dau unui om care chiar merita. Până la urmă, realitatea este că noi întâlnim concurenții o dată-n viață – la audiții, înainte de a oferi cuțitul de aur. Sau, în acest caz excepțional, încă o dată la bootcamp, unde mai sunt alți peste 100 de concurenți și unde nu ai timp să închegi o conversație consistentă. Așadar, nu poți cunoaște caracterul unui om după doar două întâlniri scurte.

Noi ne bazăm pe ceea ce ne povestesc ei despre parcursul lor profesional, pe preparatul prezentat atunci, în acel moment, pe instinct, fler, chimie. De cele mai multe ori, toate aceste elemente conjugate duc la alegeri fericite. Dar formula nu funcționează mereu, asta e realitatea. Poți descoperi ulterior un om care se comportă diferit față de așteptările tale sau aparențele afișate. Petrică a ieșit pe mâna lui – e un rezultat care, dincolo de atitudinea lui, a ținut de cunoștințele lui și de preparatul lui.”, a spus chef Orlando Zaharia pentru a1.ro.

