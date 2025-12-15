Rezultat fără precedent la Chefi la cuțite. Unul dintre jurați va obține o superputere. Două amulete vor fi puse în joc la battle

Ieri seară, la Chefi la cuțite, cel de-al cincilea battle a adus pentru a doua oară incomodul verdict al egalității – de data aceasta, între echipele bordo și verde. Diseară, jurații intră în bucătăria Chefi la cuțite mai dornici de victorie ca niciodată – iar jocul de început va avea o urmare cu totul neașteptată pentru unul dintre jurați, care va obține o superputere.

Cel de-al cincilea battle a adus pentru a doua oară incomodul verdict al egalității – de data aceasta, între echipele bordo și verde | Antena 1

În ediția show-ului culinar de aseară, după o sesiune de gătit zguduită de amuleta lui Chef Richard, care le-a impus adversarilor să gătească legați la mâini, verdictul a venit ca o veste incomodă pentru echipele bordo și verde.

Citește și: Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul

Cele două tabere au fost la egalitate, cu patru farfurii, ceea ce i-a obligat pe Chef Richard și Chef Ștefan să aleagă o parte dintre concurenții lor pentru proba eliminatorie. Celelalte două echipe, cea albastră și galbenă, au intrat integral la testul individual – în urma căruia Sora Vera, concurenta lui Chef Orlando Zaharia, a părăsit concursul, cu cel mai mic punctaj.

Un jurat va obține o superputere în battle-ul de luni seară din Chefi la cuțite, de pe 15 decembrie 2025

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, în ediția de la 20:30, competiția continuă în forță, chiar din momentul în care jurații intră în arenă. Extrem de implicați, cei patru Chefi nu au stins încă focul conflictului aprins la jurizarea probei individuale de ieri, când au avut păreri diferite legate de unele dintre farfurii.

Discuțiile aprinse vor alimenta ambițiile fiecăruia de a câștiga jocul de la începutul ediției – întrucât de data aceasta, premiul este un avantaj foarte important, acela de a decide desertul gătit de celelalte echipe.

Citește și: Cine este Nănița, femeia despre care chef Richard Abou Zaki vorbește des pe platourile de filmare. Cum arată aceasta

Pe lângă acest avantaj, însă, în această seară câștigătorul jocului va marca o premieră la Chefi la cuțite, obținând o superputere râvnită de fiecare jurat în competiție. Lupta va începe intens, cu o amuletă puternică aruncată în joc de Chef Sautner. Dar aceasta nu va fi singura amuletă a serii.

A doua lovitură va obliga trei dintre echipe să lucreze purtând mânușile de gătit. Așadar, se anunță din nou o seară încărcată de adrenalină la Chefi la cuțite. Cum se va desfășura battle-ul telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.