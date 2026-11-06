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Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, aduce experiența Michelin în România. Evenimentul exclusivist, sold out

Spectacol culinar impresionant: Chef Richard Abou Zaki deschide diseară pop-up-ul cu stea Michelin la Domeniul Știrbey. Evenimentul este sold out.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:03 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 14:03
Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, aduce experiența Michelin în România. Evenimentul exclusivist, sold out | retroscena
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Juratul Chefi la cuțite se pregătește să ofere, alături de echipa sa de la restaurantul Retroscena, o impresionantă demonstrație culinară: azi începe pop-up-ul cu stea Michelin de la Domeniul Știrbey. Va fi prima din cele zece seri memorabile în care mâncarea va fi ridicată la nivel de artă, Chef Richard pregătind preparatele cu care a devenit primul român cu stea Michelin.

Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, aduce experiența Michelin în România

Niciun detaliu nu va fi lăsat la voia întâmplării, iar cei prezenți se vor bucura de un veritabil spectacol al gustului și emoțiilor. Toate locurile s-au ocupat pentru cel mai așteptat eveniment gastronomic al anului în România.

Chef Richard a adus la Domeniul Știrbey întregul concept al restaurantului său din Porto San Giorgio – de la poveste și decor la ingrediente și preparate cu care a scris istorie la Retroscena, de data aceasta evenimentul desfășurându-se într-o nouă locație spectaculoasă, pavilionul Prințesa Nadeja.

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”Aștept cu o emoție fantastică această primă seară. Pop-up-ul este sold out. E incredibil! Acest proiect de suflet continuă la Știrbey în cel mai frumos mod. Mi-am dorit atât de mult să aduc Retroscena în țara mea natală și faptul că povestea continuă pentru al doilea an mă face extraordinar de fericit.

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De-abia aștept să începem spectacolul diseară”, a declarat Chef Richard. Pop-up-ul Retroscena de la Domeniul Știrbey continuă până pe 15 noiembrie, data care marchează și începutul noului sezon Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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