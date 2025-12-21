Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Trei eliminări și o singură salvare! Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă

Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Trei eliminări și o singură salvare! Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă

În ediția 20 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 21 decembrie 2025, momentele de panică au atins cote maxime, trei concurenți fiind eliminați din cauza punctajelor obținute. Un Chef a decis să folosească amulte de salvare. Cine a primit o nouă șansă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 20:30 | Actualizat Duminica, 21 Decembrie 2025, 23:29

Echipa galbenă, echipa albastră și echipa roșie au avut parte de o luptă aprigă după al nouălea battle al sezonului 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 21 decembrie 2025.

După ce Irina Fodor le-a explicat regulile noii probe, concurenții s-au concentrat cât au putut de bine și au dat tot ce au avut mai bun pentru a se asigura că își vor păstra locul în competiție, având în minte doar lupta pentru marea finală.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă

Trei eliminări și o singură salvare a indus panica în platou. Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă

Proba a început cu un mic joculeț, iar după ce toți concurenții au aflat de la ce legumă trebuie să pornească pentru a obține un preparat demn de a rămâne în concurs, toată lumea s-a pus pe treabă fără a mai sta prea mult pe gânduri.

Tensiunea și-a spus din nou cuvântul, iar timpul a trecut atât de repede, încât atunci când s-a strigat << Stop! >> concurenții au rămas înmărmuriți.

După ce chefii au gustat din fiecare preparat și au acordat note, a venit momentul cel mai dureros care avea să anunțe nu mai puțin de trei eliminări.

„Sunt foarte puțini în seara asta și mi-e teamă de ai mei” a spus Chef Ștefan Popescu, înainte ca toată lumea să afle notele primite de concurenți.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul opt. Banda a adus un verdict neașteptat: „Doamne, nu cred!”

În timp ce pe primul loc s-a aflat Tal cu singura farfurie de 20 de puncte, pe ultimele locuri, cu cele mai mici punctaje s-au aflat Ștefana Mercori, Ana Solonari și Diana Andreescu.

Chef Ștefan Popescu a decis să o salveze pe Ștefana Mercori, folosind o amuletă pe care și celelalte concurente o așteptau, iar Chef Sautner a încasat o înfrângere grea, deoarece a rămas cu un singur om în echipă: Alex Helju.

„După cum bine știti. Am o amuletă care salvează un om. Nici nu se punea problema să o las pe frumusețea asta de fată și talentată, Ștefana, să rămână mai departe!” a spus acesta, făcând-o pe concurentă să strige de bucurie.

„Am trecut prin momente extraordinar de frumoase împreună și parcă mai mergea un battle” a spus Diana Andreescu, cu tristețe, dar recunoscătoare pentru tot ce a trăit la Chefi la cuțite.

„Am trecut prin foarte multe stări pe care nu le trăiesc, sau pot să le trăiesc, dar nu știu, înșirate timp de un an. Aici au fost toate și deodată, ceea ce este foarte frumos” a spus și Ana Solonari.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această seară. Echipele care au pierdut câte un membru

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia, Irina Fodor și câțiva concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite
+44
Mai multe fotografii

Ultimele 3 ediții din sezonul 16 Chefi la cuțite se văd luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat battle-ul nouă. S-au aruncat multe vorbe dure și reproșuri după...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!
Observatornews.ro Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii
Antena 3 Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea” Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță 3 eliminări
Sancțiuni la penultimul battle, azi, la Chefi la cuțite. Urmează o probă individuală dură, la care Irina Fodor...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații
Tema „Fiță și tradiție” a aprins multe discuții în bucătăria Chefi la cuțite. Ce îndoieli au avut jurații
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cu ce se poate înlocui praful de copt în prăjituri. Idei și alternative care te scot din încurcătură
Cu ce se poate înlocui praful de copt în prăjituri. Idei și alternative care te scot din încurcătură HelloTaste.ro
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
"Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Cum faci mămăligă moldovenească. Rețeta veche
Cum faci mămăligă moldovenească. Rețeta veche HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cârnați de casă moldovenești, după rețeta tradițională. Ingrediente și pașii de urmat pentru un gust desăvârșit
Cârnați de casă moldovenești, după rețeta tradițională. Ingrediente și pașii de urmat pentru un gust... Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x