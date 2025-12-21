Chefi la cuțite, 21 decembrie 2025. Trei eliminări și o singură salvare! Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă

În ediția 20 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 21 decembrie 2025, momentele de panică au atins cote maxime, trei concurenți fiind eliminați din cauza punctajelor obținute. Un Chef a decis să folosească amulte de salvare. Cine a primit o nouă șansă.

Echipa galbenă, echipa albastră și echipa roșie au avut parte de o luptă aprigă după al nouălea battle al sezonului 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 21 decembrie 2025.

După ce Irina Fodor le-a explicat regulile noii probe, concurenții s-au concentrat cât au putut de bine și au dat tot ce au avut mai bun pentru a se asigura că își vor păstra locul în competiție, având în minte doar lupta pentru marea finală.

Trei eliminări și o singură salvare a indus panica în platou. Ce chef a rămas cu un singur membru în echipă

Proba a început cu un mic joculeț, iar după ce toți concurenții au aflat de la ce legumă trebuie să pornească pentru a obține un preparat demn de a rămâne în concurs, toată lumea s-a pus pe treabă fără a mai sta prea mult pe gânduri.

Tensiunea și-a spus din nou cuvântul, iar timpul a trecut atât de repede, încât atunci când s-a strigat << Stop! >> concurenții au rămas înmărmuriți.

După ce chefii au gustat din fiecare preparat și au acordat note, a venit momentul cel mai dureros care avea să anunțe nu mai puțin de trei eliminări.

„Sunt foarte puțini în seara asta și mi-e teamă de ai mei” a spus Chef Ștefan Popescu, înainte ca toată lumea să afle notele primite de concurenți.

În timp ce pe primul loc s-a aflat Tal cu singura farfurie de 20 de puncte, pe ultimele locuri, cu cele mai mici punctaje s-au aflat Ștefana Mercori, Ana Solonari și Diana Andreescu.

Chef Ștefan Popescu a decis să o salveze pe Ștefana Mercori, folosind o amuletă pe care și celelalte concurente o așteptau, iar Chef Sautner a încasat o înfrângere grea, deoarece a rămas cu un singur om în echipă: Alex Helju.

„După cum bine știti. Am o amuletă care salvează un om. Nici nu se punea problema să o las pe frumusețea asta de fată și talentată, Ștefana, să rămână mai departe!” a spus acesta, făcând-o pe concurentă să strige de bucurie.

„Am trecut prin momente extraordinar de frumoase împreună și parcă mai mergea un battle” a spus Diana Andreescu, cu tristețe, dar recunoscătoare pentru tot ce a trăit la Chefi la cuțite.

„Am trecut prin foarte multe stări pe care nu le trăiesc, sau pot să le trăiesc, dar nu știu, înșirate timp de un an. Aici au fost toate și deodată, ceea ce este foarte frumos” a spus și Ana Solonari.

