Chefi la cuțite, 13 mai 2026. Sabina a căzut cu bolurile de ciocolată: „Nu știam dacă să plâng sau să râd”

În timpul battle-ului 15 din sezonul 17 Chefi la cuțite, Sabina a căzut în timp ce transporta bolurile de mouse. Concurenta echipei bordo s-a lovit puțin la picior, însă a putut continua să participe la confruntare.

Când s-a ridicat, Sabina era plină de ciocolată pe față. Bolurile s-au spart și desertul s-a vărsat pe podea.

„Am tras o trântă de toată frumusețea. Ca un bolovan am căzut. Bolurile din mână nu le-am lăsat, am crezut că pot să le salvez, dar s-au spart amândouă. Nu știam dacă să plâng de supărare că nu am ce să pun în farfurie, sau să râd pentru ce s-a întâmplat”, a povestit Sabina.

Sabina, incident în bucătăria de la Chefi la cuțite

Colegii ei de competiție au mers să o ajute. Andreea a întrebat-o dacă s-a tăiat în cioburile bolurilor, însă aceasta i-a spus că doar s-a lovit puțin la picior. Și-a făcut apariția și chef Richard, îngrijorat de starea concurentei sale: „Chef, ai pierdut cofetara!”, i-a transmis Alex Szabo de la echipa bej.

„Sabina era lată, întinsă, castroanele pe fața ei. Era ca un indian când s-a ridicat, toată mânjită de ciocolată”, a relatat Florinel.

„M-am speriat. Sabina e lovită, nu-i lovită? O durea numai un pic piciorul, dar nu a mai rămas nimic din mousse, erau toate pe jos, distruse”, a spus chef Richard.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

