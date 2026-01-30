A murit Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite. S-a stins din viață la 40 de ani. Care a fost cauza decesului

Fosta concurentă Chefi la cuțite, care a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, a murit la vârsta de 40 de ani.

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite, a decedat la vârsta de 40 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată.

Tal Berkovich, concurenta din sezonul 16 Chefi la cuțite, a murit

Vestea neașteptată despe concurenta din sezonul 16 Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii culinare.

Tânăra în vârstă de 40 de ani a decedat pe neașteptate în urma unui accident rutier. Se pare că accidentul rutier i-a fost fatal, iar Tal a lăsat în urmă o familie îndurerată.

Tal Berkovich este o americancă născută în Israel pe jumătate româncă, care s-a decis să participe la emisiune, fiind susținută de prietena ei, Alina Pușcău.

Iată care a fost ultima postare a lui Tal pe Instagram și ce mesaj cutremurător a transmis Alina Pușcău, prietena ei, la aflarea veștii triste.

Tal i-a cucerit pe telespectatori cu frumusețea ei deosebită, dar și cu preparatele pe care le-a pregătit pentru jurizare. Ea este pasionată de bucătărie, însă nu a făcut parte din lumea gastronomiei dintotdeauna, deoarece majoritatea timpului și l-a dedicat carierei de actriță și de model. De asemenea, ea a cochetat în copilărie și cu lumea artistică, fâcând dans încă de când era mică.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca modeș. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie.” a povestit aceasta la testimonial.

Concurenta se mândrea și cu rolul de Chef Holistic în Los Angeles, dar și cu reușita pe care a obținut-o la Chefi la cuțite pentru că unul dintre jurați i-a oferit cuțitul de aur.

Tal a obținut de fapt 4 cuțite din partea juraților, însă Chef Ștefan a fost cucerit de mille-feuille de sfeclă roție cu caviar de mărar, pe care ea l-a numit „Inima mamei”, dar și de o porție de papanași fără gluten cu vată de zahăr pe care ea i-a numit „Inima mea nu se schimbă niciodată”.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!” i-a spus Chef Ștefan, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.

Concurenta a mărturisit că ceea ce a legat-o de fapt de acest domeniu a fost o boală autoimună pe care a reușit să o trateze cu multă disciplină și atenție la alimentația sa.

„Acum vreo 9 ani am avut o boală autoimună. Am avut o infecție la glanda tiroidă, iar doctorii au vrut să mă pună pe steroizi și să iau medicamente toată viața, dar eu am o abordare holistică, așa că am fost la un nutriționist care mi-a dat o dietă fără gluten, fără zahăr, fără lactate. Practic, nu mai puteam să mănânc în oraș. Dacă mănânci în oraș și verifici ingredientele, dai de zahăr și gluten, în orice!

Eu iubesc mâncarea, așa că, am fost nevoită să intru în bucătărie și să-mi fac propriile rețete. Așa am început în bucătărie. Am avut noroc și am reușit să mă vindec cu ajutorul mâncării, iar doctorii au fost foarte surprinși. Mi-au zis că, dacă nu am să iau steroizi, am să mor! Ei bine, nu am murit!

După această experiență, nu numai că am învățat să gătesc, dar am simțit că este o chemare și trebuie să împart aceste cunoștințe. Mi-a fost foarte clar că asta este ceea ce vreau să fac” a explicat ea.

