Mesajul transmis de Vladimir la scurt timp după Finala Chefi la cuțite. Ce a spus finalistul lui chef Orlando

Vladimir, finalistul lui chef Orlando Zaharia din sezonul 17 Chefi la cuțite a transmis un mesaj prin care și-a descris sentimentele și experiența show-ului culinar.

Vladimir a mărturisit că Chefi la cuțite l-a scos din zona de confort și că a trăit emoții despre care habar nu avea că există. Finalistul lui chef Orlando e precizat că nu se aștepta să ajungă până în finală și că a fost o reală bucurie să lucreze cu Alex Szabo, Radu și Sami.

Vladimir a ținut să-i mulțumească lui chef Orlando pentru că i-a fost alături pe tot parcursul său în emisiunea Chefi la cuțite.

„De ce nu am câștigat Chefi la cuțite?”. Ce a transmis Vladimir la puțin timp după Finală

„De ce nu am câștigat Chefi la cuțite? E simplu: A câștigat Marina. Mă bucur tare mult pentru ea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut! Nici în visele mele nu credeam că o să am și eu fanii mei. Mă bucur că am reușit să nu mă îndepărtez de la esența și am reușit să aduc un echilibru în partea umană și profesională. Am câștigat mai mult decât un premiu. Am câștigat prieteni, experiență, un mentor, mai mulți mentori.

Am trăit emoții cum nici nu știam că pot exista în corpul nostru. Am rămas uimit de câte mesaje de încurajare am primit și de cât de mulți oameni și-au dorit ca eu să câștig. Dar n-am câștigat! Felicitări Marina, Alex, Ștefan, pentru că și tu ai fost o surpriză la fel ca mine. nu mă așteptam să ajung în Finală. A fost o bucurie să lucrez cu băieții din echipa mea. M-am bucurat să-l văd și pe chef Orlando relaxat. Vreau să-i mulțumesc pentru că m-a încurajat de fiecare dată, m-a sfătuit și mi-a fost alături”, a transmis Vladimir, unul dintre finaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite.

Cei 4 finaliști ai sezonului 17 Chefi la cuțite au fost Marina Luca, Alex Dodoaia, Vladimir Andrei Popa și Ștefan Turian. După 3 ore intense de gătit, finaliștii au așteptat cu sufletul la gură verdictul juraților. Irina Fodor a anunțat că Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Sautner, a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite, premiul de 30.000 de euro și stagiul la Retroscena.