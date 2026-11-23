Chefi la cuțite | Sezonul 18. Irina Fodor a pus la bătaie o nouă bombă cu amulete! Ce test greu au primit jurații

Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Jurații au fost puși la încercare de Irina Fodor înainte de o nouă probă a competiției culinare. De această dată, au avut de răspuns la câteva întrebări despre detalii pe care le întâlnesc frecvent în platoul emisiunii, iar cel mai atent dintre ei a câștigat un avantaj important.

Luni, 23.11.2026, 21:30