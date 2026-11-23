Chefi la cuțite | Sezonul 18. Mircea Rujea, concurentul care a ratat o stea Michelin: Am gătit pentru Beyonce și Heidi Klum!

Episodul 5 din data de 23 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Mircea Rujea a venit cu un preparat neobișnuit, prin care a sperat să-i surprindă pe cei patru jurați și să obțină un loc în echipă. Concurentul a ales să prepare tartar de rață, cu piept de rață afumat și influențe asiatice, o combinație pe care a considerat-o suficient de îndrăzneață pentru a-i impresiona pe chefi.

Luni, 23.11.2026, 21:45