Chefi la cuțite | Sezonul 18. David Rush, americanul care a doborât 250 recorduri mondiale, i-a impresionat pe jurați!

Episodul 6 din data de 24 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. David Rush este americanul care deține cele mai multe titluri active în Cartea Recordurilor Guinness. (aproximativ 200 de recorduri simultane, dintr-un total de peste 400 doborâte de-a lungul carierei). El a primit titlul pentru cea mai mare distanță pe care a suflat un bob de mazăre. În 2021, Rush a doborât 52 de recorduri într-un singur an.

Marti, 24.11.2026, 23:57