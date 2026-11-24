Chefi la cuțite | Sezonul 18. Monica Văduva a primit Cuțitul de aur de la chef Ștefan Popescu! Cu ce preparat l-a impresionat

Episodul 6 din data de 24 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Monica Văduva, o concurentă în vârstă de 27 de ani, l-a impresionat atât de mult pe Chef Ștefan Popescu, încât acesta a decis să îi ofere cuțitul de aur. Concurenta lucrează de peste doi ani ca bucătar-șef la Chef Beton Gastron Bar și colaborează și cu alte restaurante. Drumul său profesional nu a început însă în bucătărie. Tânăra a urmat o perioadă îndelungată calea jurnalismului, dar, la un moment dat, a simțit că nu se mai regăsește în acel domeniu.

Marti, 24.11.2026, 23:23