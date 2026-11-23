Doi concurenți din Italia s-au reîntors în platoul Chefi la cuțite și i-au uimit pe Chefi. Ce s-a întâmplat acolo.

Surpriză de proporții la Chefi la cuțite! Italienii s-au întors în platou și au făcut spectacol. Cum au reacționat jurații | antena 1

Doi concurenți veniți tocmai din Italia au reușit să aducă multă voie bună în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Surpriză de proporții la Chefi la cuțite!

Francesco Gidia și Pietro Modica au pregătit un preparat cu un nume inedit, „Paste Duracell”, însă nu s-au remarcat doar prin alegerea culinară, ci și prin energia și umorul lor. La final, cei doi au avut parte de un moment special, care i-a făcut pe jurați să râdă în hohote.

Francesco și Pietro au venit în fața chefilor cu paste cu ragù, iar preparatul a stârnit imediat discuții la masa juriului. Chef Richard a avut o observație legată de ingredientele folosite și a fost de părere că busuiocul nu își are locul într-o rețetă de paste cu ragù.

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Dincolo de preparat, concurenții au atras atenția prin felul lor de a fi. Veseli și puși mereu pe glume, italienii au povestit și despre prietenia lor cu Francesco Romito, cunoscut drept Franco. Cei doi sunt prieteni de aproximativ cinci ani și au început să publice împreună clipuri pe Instagram și TikTok. Conținutul lor a ajuns să fie apreciat de public, iar momentul viral le-a schimbat într-o anumită măsură viața.

Unul dintre cele mai emoționante detalii a fost legat de familia numeroasă a lui Franco: acesta are șase copii, 23 de nepoți și doi strănepoți. De asemenea, a povestit că pasiunea pentru cântat îl însoțește încă din copilărie. La numai șase-șapte ani urca deja pe scenă, iar muzica a rămas una dintre marile sale bucurii.

Momentul care i-a făcut pe jurați să râdă

Surpriza cea mare a venit după ce italienii au revenit în platou și au început să cânte. Momentul a fost unul savuros, iar jurații nu și-au putut stăpâni râsul. Chef Sautner a intrat și el în joc și i-a spus lui Franco, în spirit de glumă: „Vorbești engleză la fel ca mine”.

Atmosfera s-a destins rapid, iar cei doi concurenți au demonstrat că știu să transforme o apariție la televizor într-un adevărat spectacol. Energia lor și pofta de viață au fost la fel de memorabile ca preparatul prezentat în fața chefilor.

La finalul degustării, Francesco Gidia și Pietro Modica au obținut patru cuțite de argint, o recompensă care a încununat participarea lor la „Chefi la cuțite”.