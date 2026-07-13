Actrița cunoscută din producția Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu partenerul său, Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat Vichi Răileanu la marele eveniment din viața sa.

Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat actrița | antena 1

Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Actrița, mesaj emoționant după nunta de poveste.

Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu

Victoria „Vichi” Răileanu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce anul trecut ea și partenerul său, Adrian Ștefănescu, s-au căsătorit civil, cei doi au făcut acum și pasul mult așteptat în fața altarului, spunând „da” și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost unul discret, organizat într-un cadru intim, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

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Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din ziua cea mare și a transmis un mesaj plin de emoție, din care reiese cât de mult a însemnat pentru ea această experiență. Deși ceremonia nu a fost una grandioasă, atmosfera a fost exact așa cum și-au dorit cei doi miri: caldă, relaxată și autentică.

Vichi Răileanu a mărturisit că ar retrăi fără ezitare fiecare moment al nunții, chiar dacă vremea le-a oferit și câteva surprize. Potrivit actriței, ploaia, cerul spectaculos și chiar apariția unui curcubeu au făcut ca ziua să fie și mai specială.

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„Aș mai face nunta asta de încă zece ori. A fost o nuntă mică, într-o biserică mică, în curtea mamei, alături de cei mai dragi oameni ai noștri. Totul a fost exact pe sufletul nostru”, a transmis vedeta pe pagina sa de Instagram, mulțumindu-le tuturor celor care le-au fost aproape în această zi importantă.

Povestea de iubire a început pe o aplicație de dating

Relația dintre Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu a început într-un mod neașteptat. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, iar conversațiile virtuale s-au transformat rapid într-o poveste de dragoste solidă. Cu timpul, și-au dat seama că își doresc să își construiască un viitor împreună.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un decor romantic, la Paris, iar răspunsul actriței a fost unul firesc. De atunci, cei doi au făcut pas cu pas toate planurile pentru ziua în care aveau să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu, arată acest site.

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Nunta a fost organizată într-un cadru natural, departe de agitația marilor saloane de evenimente. Decorul simplu, dar elegant, a pus în valoare atmosfera intimă a ceremoniei.

Și ținutele mirilor au atras atenția. Vichi Răileanu a ales pentru petrecere o rochie lungă, din dantelă, care i-a evidențiat silueta, iar pentru ceremonia religioasă a îmbrăcat o altă creație spectaculoasă. Apariția sa a fost apreciată de fani, care au felicitat-o atât pentru alegerea vestimentară, cât și pentru modul în care a organizat un eveniment elegant și discret.

La final, actrița a lăsat de înțeles că, dacă ar fi să o ia de la capăt, nu ar schimba absolut nimic, considerând că nunta a fost exact așa cum și-a imaginat-o alături de omul pe care îl iubește.