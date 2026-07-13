Antena Căutare
Home Destine cu parfum de lavanda Stiri Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat actrița

Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat actrița

Actrița cunoscută din producția Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu partenerul său, Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat Vichi Răileanu la marele eveniment din viața sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 15:11 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 15:13
Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu. Ce ținută a purtat actrița | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Actrița, mesaj emoționant după nunta de poveste.

Vichi Răileanu din Destine cu parfum de lavandă s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu

Victoria „Vichi” Răileanu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce anul trecut ea și partenerul său, Adrian Ștefănescu, s-au căsătorit civil, cei doi au făcut acum și pasul mult așteptat în fața altarului, spunând „da” și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost unul discret, organizat într-un cadru intim, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din ziua cea mare și a transmis un mesaj plin de emoție, din care reiese cât de mult a însemnat pentru ea această experiență. Deși ceremonia nu a fost una grandioasă, atmosfera a fost exact așa cum și-au dorit cei doi miri: caldă, relaxată și autentică.

Vichi Răileanu a mărturisit că ar retrăi fără ezitare fiecare moment al nunții, chiar dacă vremea le-a oferit și câteva surprize. Potrivit actriței, ploaia, cerul spectaculos și chiar apariția unui curcubeu au făcut ca ziua să fie și mai specială.

Citește și: Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei

„Aș mai face nunta asta de încă zece ori. A fost o nuntă mică, într-o biserică mică, în curtea mamei, alături de cei mai dragi oameni ai noștri. Totul a fost exact pe sufletul nostru”, a transmis vedeta pe pagina sa de Instagram, mulțumindu-le tuturor celor care le-au fost aproape în această zi importantă.

Povestea de iubire a început pe o aplicație de dating

Relația dintre Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu a început într-un mod neașteptat. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, iar conversațiile virtuale s-au transformat rapid într-o poveste de dragoste solidă. Cu timpul, și-au dat seama că își doresc să își construiască un viitor împreună.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un decor romantic, la Paris, iar răspunsul actriței a fost unul firesc. De atunci, cei doi au făcut pas cu pas toate planurile pentru ziua în care aveau să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu, arată acest site.

Citește și: Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"

Nunta a fost organizată într-un cadru natural, departe de agitația marilor saloane de evenimente. Decorul simplu, dar elegant, a pus în valoare atmosfera intimă a ceremoniei.

Și ținutele mirilor au atras atenția. Vichi Răileanu a ales pentru petrecere o rochie lungă, din dantelă, care i-a evidențiat silueta, iar pentru ceremonia religioasă a îmbrăcat o altă creație spectaculoasă. Apariția sa a fost apreciată de fani, care au felicitat-o atât pentru alegerea vestimentară, cât și pentru modul în care a organizat un eveniment elegant și discret.

La final, actrița a lăsat de înțeles că, dacă ar fi să o ia de la capăt, nu ar schimba absolut nimic, considerând că nunta a fost exact așa cum și-a imaginat-o alături de omul pe care îl iubește.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră
Observatornews.ro Un elev nemulţumit de nota 9,95 la Bac a depus contestaţie. Cu cât s-a trezit după recorectare Un elev nemulţumit de nota 9,95 la Bac a depus contestaţie. Cu cât s-a trezit după recorectare
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Alexandru Ion, nou personaj în universul spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă
Alexandru Ion, nou personaj în universul spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE Jurnalul
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20 Kudika
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN Redactia.ro
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x