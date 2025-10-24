Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"

Antena Căutare
Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă, nu uită începuturile ei în lumea actoriei.

Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 08:00 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 08:03
Victoria își amintește și acum cu drag de acea perioadă și chiar a postat și pe contul ei de Instagram fotografii de la ședința foto pe care a făcut-o atunci pentru serial. | Instagram & Antena 1

Actrița a povestit de-a lungul carierei sale că actoria nu a fost prima ei alegere. Cu toate acestea, acum, la vârsta de 37 ani, actrița este una dintre cele mai talentate din generația sa, cu o carismă aparte și o energie cu care îi molipsește pe spectatori și telespectatori.

Cum arăta Victoria Răileanu pe când juca în „Daria, iubirea mea”

În copilărie, părinții au îndrumat-o să devină farmacistă, dar ea le-a arătat încă de pe atunci că e pasionată de tot ce înseamnă artă. Pe când era doar o puștoaică, Victoria Răileanu a studiat balet și pictură.

Citește și: Cine e și cum arată soțul Victoriei Răileanu. Actrița și Adrian Ștefănescu au împreună o fetiță

Pentru că era pasionată și de călărie, în perioada liceului a suferit o accidentare și nu a mai putut practica balet și a trecut la secția de actorie.

Așa și-a dat seama că drumul ei în viață este, de fapt, actoria și a lucrat cu și mai multă ambiție pentru a-și îndeplini visul.

Prima ei apariție pe scenă a fost la vârsta de 15 ani, pe când era în clasa a 10-a și a primit un rol în piesa de teatru „We can dance” pusă în scenă la Teatru Național din Timișoara. Tot la vârsta de 15-16 ani, frumoasa și tânăra actriță a primit primul ei rol într-un serial atunci când a jucat în telenovela „Daria, iubirea mea”.

Victoria Răileanu a primit chiar rolul protagonistei, Daria, și așa a devenit cunoscută la nivel internațional.

Telenovela românească a fost difuzată în perioada 2006-2007. Din distribuție au făcut parte actori mari precum Adrian Ștefan, actorul din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, Alexandru Papadopol, Andreea Bibiri, Sebastian Papaiani și mulți alții.

Citește și: Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol

Victoria își amintește și acum cu drag de acea perioadă și chiar a postat și pe contul ei de Instagram fotografii de la ședința foto pe care a făcut-o atunci pentru serial.

În aceste fotografii apare alături de regretatul actor Sebastian Papaianii, cu care a legat atunci o prietenie frumoasă pe platourile de filmare.

Fanii ei de pe Instagram au apreciat să vadă aceste fotografii cu Victoria de la începutul carierei sale și au devenit nostalgici, gândindu-se la una dintre cele mai vizionate telenovele românești din acea vreme.

„Ce mica eram cand te-am vazut in serialul asta. Acum am o minune pe care o cheama Daria”, „De atunci te ador ”, „Ești superbă! Serialul meu preferat Daria iubirea mea”, „Ar fi fost tare mândru de tine! ”, „Cea mai superba creata ”, „Te stiu de la Daria iubirea mea. Ai fost și vei fi cea mai frumoasa actriță din lume și talentată” – acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor care au apreciat-o pe Victoria Răileanu încă de pe vremea când era o adolescentă.

Citește și: Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei

