Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei

Victoria Răileanu, frumoasa actriță din serialul Iubire cu parfum de lavandă, este o mămică fericită.

Victoria Răileanu se mândrește cu cei doi copii ai ei, Maria și Carol. | Instagram

Actrița are o familie minunată care o susține și mereu e nerăbdătoare să ajungă de la filmări sau de la repetiții la teatru pentru a petrece cât mai mult timp alături de cei mici.

Cum arată cei doi copii ai Victoriei Răileanu

Victoria Răileanu are un fiu din prima ei căsnicie, cea cu Conrad Mericoffer. Cei doi au pus capăt relației lor în 2019 și au un băiețel pe nume Carol.

După divorțul de actorul Conrad Mericoffer, Victoria și-a refăcut viața și s-a îndrăgostit din nou. Actrița s-a căsătorit anul acesta cu Adrian Ștefănescu, după ce ei s-au cunoscut pe o aplicație de dating în 2022.

Victoria și Adrian au împreună o fetiță superbă, după ce actrița a devenit mamă pentru a doua oară anul trecut. Victoria Răileanu a născut-o pe Maria, fetița care le-a întregit acum familia.

Dacă pe micuța Maria a ales încă să nu o expună pe rețelele de socializare, Victoria postează adesea poze cu Carol, în vârstă de 10 ani.

Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, iar cei doi copii ai lor le umplu în fiecare zi sufletele de bucurie. Victoria e mândră de felul în care se înțeleg Carol și Maria și nu de puține ori ea l-a lăudat pe băiatul ei pentru felul său grijuliu de a se purta cu sora lui mai mică.

Recent, actrița a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu cei doi copii ai ei, mândrindu-se cu ei. Maria a crescut acum și merge singură în picioare, în timp ce Carol e foarte protectiv cu ea și o ajută și pe mama lui atunci când are nevoie.

În secțiunea de comentarii, fanii au felicitat-o pentru copiii frumoși pe care îi are și a primit multe aprecieri de la urmăritorii săi la postarea cu cei mici.

Atunci când nu e la filmări pentru serialul Iubire cu parfum de lavandă, Victoria predă cursuri de actorie pentru copii. Pasiunea ei pentru actorie depășește limitele și nu mai e doar despre jucat, ci și despre împărtășit această bucurie de a juca cu alții.

Telespectatorii sunt curioși să o vadă pe actriță în rolul lui Teo, jucând în Iubire cu parfum de lavandă, sezonul 3.

„Da, așa este! M-am alăturat echipei Iubire cu parfum de lavandă încă din luna aprilie. Vă zic sincer că îmi place ce se întâmplă aici. Îmi fac meseria cu drag, am descoperit oameni foarte faini printre actori, în echipa extinsă, am redescoperit colegi cu care am mai lucrat în trecut. Personajul pe care îl joc se numește Teodora Costa și vine cu o poveste foarte interesantă. O admir pentru că este o mamă bună, dar și o femeie puternică. Să știți că încă o descopăr cu fiecare episod nou! Sper să vă placă de Teo. Fiți blânzi cu ea, are un trecut dureros pe care o să îl descopere împreună cu voi.”, a declarat Victoria Răileanu în urmă cu ceva timp.

