Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție: „Ea este anti-sport”

Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3 au acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 1 înainte ca noile provocări ale show-ului să înceapă. Cei doi sunt împreună pentru prima dată într-o competiție televizată, iar emoțiile și-au spus cuvântul încă din prima zi în Malta.

Power Couple sezonul 3 este gata să îi surprindă pe telespectatori cu unele dintre cele mai intense momente trăite vreodată de cineva în Malta, iar concurenții sunt nerăbdători să retrăiască fiecare clipă din marea aventură privind show-ul în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Printre cei care așteaptă cu sufletul la gură să urmărească parcursul lor în emisiune se numără și Luiza și Cătălin Zmărăndescu, cei doi soți care înainte de show au vorbit deschis despre noua experiență pe care aveau să o trăiască împreună în cadrul acestei mari competiții.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de greu le-a fost să fie departe de copii și ce au spus despre participarea lor împreună la un show televizat!

Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, prima dată într-o competiție împreună. Cât de greu le-a fost să stea departe de fiica lor, Matilda

Luiza și Cătălin Zmărăndescu sunt unii dintre concurenții pe care toți telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să îi vadă împreună în cadrul unui astfel de show.

Pentru că el i-a obișnuit pe fani cu aparițiile sale în diferite competiții sportive, curiozitatea cea mai mare a acestora este cum va reacționa sportivul alături de soția lui într-unele dintre cele mai intense provocări.

Întrebată despre decizia de a participa la show alături de soțul ei, Luiza a mărturisit cu emoție:

„Știind că el a făcut atâtea sacrificii și a luptat singur în toate competițiile la care a participat, am zis să vin să trag cu el și să fie lucrurile mai ușoare pentru el și pentru amândoi”.

„Voi vă dați seama la ce stres m-ați supus pe mine? Voi vă dați seama? Nu-i de ajuns că sunt antrenorul fiicei mele, că sunt antrenorul fiului meu, băi frate, să fiu și anternorul soției? (...) Șef, barosan, antrenor, profesor, ea e în casă!!” a spus și Cătălin Zmărăndescu amuzat.

Luiza a revenit și ea cu o întrebare „roșie” care l-a pus pe gânduri pe celebrul kickboxer.

„Ție îți era mai ușor când participai pe cont propriu?” a întrebat aceasta, urmând ca soțul ei să mărturisească următoarele:

„Știi ce m-a făcut să accept chestia asta? Faptul că ceea ce facem noi zi de zi acasă dă rezultate foarte bune, foarte mișto și.. practic tragem amândoi. Am zis hai să încercăm și pe partea sportivă, deși ea este anti-sport. Ei nu-i place sportul. Face de nevoie. (...) Matilda îi mai spune și ea”.

Luiza a recunoscut că fiica ei a avut un rol important în decizia sa de a participa la show, având dorința de a o face mândră de mama ei.

„Pe mine m-a ambiționat foarte tare și Matilda și mi-am promis că vreau să o fac mândră pentru că ea mă face de atâtea ori, în ultimii ani m-a făcut de fiecare dată, dar de data asta e rândul meu să o fac”.

Întrebați cât de greu le-a fost să plece de lângă cei mici pentru prima dată, Cătălin Zmărăndescu a răspuns cu emoție:

„E greu din punctul meu de vedere. Matilda are un turneu foarte important la Burgas săptămâna aceasta. Nu vreau să mă gândesc. E prima competiție și e una de importanță majoră la care este singură, pleacă cu antrenor secund. Ok, am vorbit cu colegi mai mari (...) să aibă grijă de ea, dar nu sunt eu, e altceva. Nu știu cum va reacționa, nu știu cum se va monta pentru treaba asta, dar slavă cerului. Până la urmă vedem cum le așează Dumnezeu pe toate”.

