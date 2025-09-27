Cine este și cu ce se ocupă Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026

Luiza Zmărăndescu este soția celebrului antrenor de arte marțiale de contact Cătălin Zmărăndescu. Cei doi formează împreună o familie frumoasă și au doi copii.

Luiza Zmărăndescu, în vârstă de 42 ani, este manager și are grijă în permanență de cei doi copii ai săi, o fetiță pe nume Matilda și un băiat pe nume Vladimir. Matilda are 7 ani, iar Vladimir are 4 ani și împreună întregesc tabloul familiei Zmărăndescu, aducând bucurie în viața părinților lor.

Împreună cu Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 ani, Luiza formează un cuplu solid, având o căsnicie de 11 ani. Antrenorul mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, pe Alexandra și Mihai.

De când sunt împreună, Cătălin și Luiza Zmărăndescu au cunoscut ce înseamnă iubirea necondiționată, respectul reciproc și fericirea pe care și-o construiesc împreună alături de cei doi copii ai lor.

„De câţiva ani buni viaţa mea s-a schimbat în bine. Femeia de lângă mine este responsabilă, dar din păcate o înşel în fiecare zi, cu nimeni alta decât cu Matilda, dragostea mea cea mai mare”, a declarat Cătălin Zmărăndescu într-un interviu, potrivit Unica.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza s-au cunoscut în Anglia și din primele clipe au știut că își vor construi un viitor frumos împreună, în care familia și credința vor juca rolurile principale.

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani!

”Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă, de această dată, este o premieră și pentru mine – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este aproape, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, mărturisește el.

Aflată întâia dată într-un show, Luiza spune: ”Power Couple a venit de nicăieri în viața noastră și am acceptat provocarea, fără să stăm mult pe gânduri. Abia apoi am realizat ce va urma, iar acum entuziasmul și curiozitatea sunt la cote înalte. Recunosc, sentimentele pe care le încerc sunt atipice. În general, când Cătălin se pregătea de o provocare asemănătoare, eu mă gândeam la cum voi face totul acasă, în lipsa lui. Acum, suntem amândoi gata de plecare, ne asigurăm că cei mici vor fi bine și abia așteptăm să vedem cum ne vom descurca”.

