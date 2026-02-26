INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală

Antena Căutare
Oase și Maria sunt marii câștigători Power Couple 3! Într-un interviu exclusiv pentru a1.ro, cei doi au povestit cum s-au simțit emoțiile Finalei, ce planuri au cu banii câștigați, dar și ce i-a ajutat să devină victorioși.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 10:47
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au terminat finala pe locul al treilea, Marius și Simona Urzică pe locul 2, iar medalia de aur a mers la Oase și Maria. În interviul pe care ni l-au acordat, Oase și Maria au povestit ce trăiri au avut în momentele dificile, dar și ce i-a ajutat cel mai mult în competiție.

După o finală intensă, Oase și Maria Pitică, reveniți cu picioarele pe pământ la propriu și la figurat, au tremurat din toate încheieturile și nu le-a venit să creadă ceea ce au trăit. Printre altele, cei 50.289 de euro câștigați vor fi foarte utili pentru afacerea deschisă de Maria, a spus ea pentru a1.ro.

Interviu Exclusiv cu Oase și Maria. Ce vor face cu banii câștigați la Power Couple

Reporter: Cum a fost noaptea de după finala Power Couple? Cum v-ați resimțit fizic și emoțional după o probă atât de solicitantă?

Oase: Nu mai simțeam nimic din punct de vedere fizic! (râde) Am tremurat din prima secundă în care am ajuns jos, nici nu mi-am dat seama că am stat încordat. Am făcut febră musculară la picioare instant! La Maria nu știu, am crezut că a murit acolo. Am crezut că e moartă de la început! Mi-a zis “Hai pa!” și s-a dus! Apoi, când m-am uitat în sus, la mâinile ei, erau vinete.

Maria: Nu mi-am dat seama că este posibil să ieși atât de mult din corpul tău. Când m-am întors în corpul meu, mi-am dat seama că niciodată nu am tremurat așa de tare. În momentul în care piciorușele mi-au atins pământul, mi-am dat seama că tremuram din toate încheieturile. Nu puteam să mă controlez!

Oase: Adevărat, adică nu am putut să ne bucurăm așa cum se așteaptă lumea. Noi eram ocupați! Mă întrebam dacă trebuie să punem o pătură pe noi, dar am văzut că Maria nu și-a pus pe ea și am zis că nu sunt eu mai fraier. Mă gândeam că fac hipotermie! Tremuram foarte tare. Am început să alerg ca să mă încălzesc puțin. Sus nu simțeam! Când ne-am oprit, m-am uitat la Maria și am zis: “OK, nu am murit. Urmează să murim? Nu?”.

Maria: Îmi era și rușine, în același timp! La final trebuie să mulțumești, să mai dai un interviu, nu poate sta toată echipa după tine ca să îți treacă hipotermia. Le-am mulțumit, am alergat și așteptam să ne revenim. Nu puteam să legăm două cuvinte. (râde)

Maria: Revenind, cred că după momentul de adrenalină, combinat cu tremurat, nu știu dacă am realizat ce s-a întâmplat. A fost totul intens! Mie nu îmi venea să cred că am făcut treaba asta.

Reporter: Ce vă doriți să faceți cu banii câștigați?

Oase: Îi cheltuim!

Maria: Vor fi cheltuiți, într-un fel sau altul. Cred că premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi! Am tot așteptat și am muncit pentru noi în ultima perioadă, dar am luat-o și pe un drum nou împreună. Ne-am logodit, iar eu mi-am început afacerea. Acum o să o pun pe picioare!

Oase: Ne vor fi utili pentru a organiza lansarea de care are nevoie Maria. O să punem în evidență creația ei, talentul pe care îl are, dar și pe soțul ei. Bineînțeles, o să pun și câțiva bani deoparte pentru zile negre, dar fără să știe Maria! (râde)

Maria: Să știi că și eu ascund banii în cărți, adică unde nu îi găsești niciodată! (râde)

Oase: Eu am citit luna aceasta câte cărți nu ai citit tu toată viața! (râde)

Reporter: V-ați așteptat ca ADDA și Cătălin să își folosească superputerea și să vă readucă în competiție?

Oase: Da, m-am așteptat. În situația respectivă, oricine ar fi fost, sigur ar fi ales să aducă înapoi orice echipă pentru că, până la urmă, cu cât mai mulți oameni sunt, cu atât e mai mișto competiția. Pe lângă acest aspect, fiecare pierde proba pe cârca lui.

Maria: Orice concurent care s-ar fi aflat în poziția lor ar fi fost frumos să accepte să bage o echipă înapoi în concurs. A fost o competiție grea și lungă, iar oricine a ajuns aproape de final, merita o șansă să intre înapoi. Le mulțumim încă o dată pentru că au făcut acest lucru! Până la urmă, era o alegere. Este de apreciat.

Reporter: Ce calități ale partenerului v-au adus în punctul de a câștiga competița?

Oase: E foarte ușor aici, ca la proba cu nunta. Imediat vă zic! Cri-cri-cri. (râde) Lăsând gluma, încrederea pe care mi-o oferă, în primul rând. Mă uit la emisiune și îmi dau seama că au fost situații în care nu a fost bine ce am făcut, dar ea m-a lăsat să fac anumite lucruri, ba chiar m-a încurajat. O iubesc pentru asta! În plus, a fost descoperit talentul ei, pe care nu îl vedea până acum. Știe să se cațere, știe să sară, a ajuns să facă de toate, peste tot. Puterea ei mentală este mare! În plus, mă susține și este frumoasă.

Maria: Sunt valabile aceleași lucruri pentru mine – țin la încrederea pe care mi-o dă în mine, dar și la determinarea pe care o are. Este extraordinar cum mi-a transmis aceste lucruri!

Oase: Vezi că tot de tine zici! (râde)

Maria: Nu e adevărat! Am zis de încredere și determinare. În plus, îmi dai putere pentru că ești spartan! Îți pun piedică! Voiam să mai zic că la finală am devenit un întreg. Nu am mai fost doar Maria și Oase.

Oase: Nu e vorba de toată emisiunea, nu doar despre finală?

Maria: Nu, ne-au întrebat ce ne-a dus în finală.

Oase: Păi semifinala! Semifinala ne-a făcut să câștigăm finala.

Power Couple - La bine și la greu 3 s-a încheiat! A fost un sezon plin de probe care le-au testat limitele concurenților și i-au făcut să-și înfrunte fricile. Fiecare cuplu a demonstrat că este un Power Couple!

