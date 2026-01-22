Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când unul să cedeze"

Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când unul să cedeze"

Într-un interviu exclusiv, Marius și Simona Urzică ne-au detaliat experiența lor de la Power Couple sezonul 3.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 10:39 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:43

Marius și Simona Urzică, cei doi gimnaști care au făcut România mândră cu performanțele lor, au povestit în detaliu despre cum experiența lor de la Power Couple le-a shcimbat dinamica de cuplu.

Cu zâmbetul pe buze și extrem de entuziasmați, Marius și Simona Urzică au vorbit despre cele mai grele probe pentru ei, dar și despre susținerea necondiționată pe care și-au oferit-o pe perioada show-ului.

Iată ce au povestit în noul interviu exclusiv pentru Antena 1.

Interviu exclusiv - Marius și Simona Urzică, desvăluiri despre experiența Power Couple sezonul 3

Care a fost cea mai grea probă de cuplu pentru voi de până acum din primele 3 săptămâni de Power Couple sezonul 3?

„Pentru mine cea mai grea a fost și la ce nu mă așteptam niciodată în viață a fost cea cu mașinile, când a trebuit să ne bușim. Nu credeam vreodată că voi trăi o asemenea...m-am speriat prima dată. Nu știam să aproximez viteza și aveam impresia că «mamă, să vezi acum bușituri peste bușituri». Dar una peste alta am trecut cu bine și peste această probă”, a povestit Simona Urzică.

„Iar pentru mine cred că a fost prima probă, acel șoc de a vedea acea bicicletă cu capul în jos și în acel moment m-am întrebat «Dacă asta este prima probă, ce va urma de-acum încolo?» Așa că eram cam speriat”, a adăugat Marius Urzică.

Cu care dintre cele 8 cupluri de la Power Couple v-ați împrietenit și vă întâlniți cu ei și acum după încheierea filmărilor?

„Pot să spun că ne-am înțeles foarte bine cu toate cele 8 cupluri, fără niciun fel de divergență. Din păcate, acuma după terminarea show-ului stiți că timpul este prețios și fiecare are familia lui și e mai greu să ne întâlnim, dar când prindem un pic de timp liber, am făcut așa vreo două întruniri cu toții și cred că de Ziua României Sandra și cu Răzvan Bănică ne-au invitat la ei și am petrecut Ziua României pe cinste”, a povestit cu drag Simona Urzică.

Dacă ar fi să comparați o performanță de-ale voastre de la o competiție sportivă cu o performanță de la una dintre probele Power Couple, cum le-ați asocia?

„Sunt două lucruri total diferite și anume pentru orice competiție sau pentru orice rezultat frumos în gimnastică am muncit enorm și eram pregătiți sau ne așteptam la ce putea să se întâmple sau ce medalie am putea să obținem pe când aici a fost totul o surpriză, ceva nou, o provocare pentru noi care ne-a determinat să luptăm până la capăt”, a declarat Marius Urzică.

„Să învățăm să mergem și cu necunoscutul în față. Chiar dacă nu știai ce te așteaptă, făceai față până la urmă”, a completat Simona.

Cum s-a schimbat relația voastră după participarea la Power Couple sezonul 3?

„Suntem, cred că, la fel de uniți. Suntem un cuplu solid care ne știm nevoile. Știm când unul să cedeze, știm când unul să accelereze și pot să spun că ne-am schimbat în bine”, a dezvăluit Simona.

„Da, și cred că ar fi mai interesant să mai încercăm niște probe din-alea de la Power Couple și acasă”, a mai spus Marius.

„Da, sus pe acoperiș!”, a adăugat Simona.

„Ne-am susținut foarte frumos unul pe celălalt și asta a fost un lucru extraordinar pentru noi”, a mai spus Marius.

Cum vă simțiți atunci când vedeți că lumea vă laudă în comentarii pe rețelele de socializare pentru fairplay și pentru felul în care vă purtați unul cu celălalt în timpul probelor?

„În primul rând, aș lăuda producția și cei care au realizat acest show, Power Couple, pentru că ne-au oferit ocazia să participăm, iar mai mult decât atât, ne bucurăm atâta timp cât apar în urma probelor pe care le-am făcut aceste comentarii frumoase din partea oamenilor care se pare că iubesc competiția și totodată iubesc acest tip de emisiune, care a fost pentru noi extraordinar de frumoasă”, a zis Marius Urzică.

„Pentru mine, pot să recunosc că m-au luat prin surprindere toate comentariile. Poate că Marius e obișnuit pentru că a mai tot câștigat și lumea îl cunoaște, dar acum, văzându-ne împreună și văzând că împreună putem să facem treabă bună, cum se spune, la casa omului, este ceva foarte frumos și este o bucurie pentru sufletul nostru”, a mai completat soția sportivului.

Marius, de ce crezi că ai resimțit durerea atât de puternic la proba „Au, mami!”?

„Cum spunea și Dani, la proba «Au, mami!» se pare că neavând deloc strat adipos, adică încă m-am menținut de când m-am retras și musculatura încă este bine lucrată, din cauza aceasta, acei electrozi care au fost puși pe burtă au fost mult mai intenși. Adică contactul cu musculatura a fost mult mai intensă. Durerile au fost mult mai mari față de alți concurenți care au fost puțin mai plinuți”, a povestit Marius Urzică.

Simona, dacă ar fi să refaci acum proba „Iubita mea e praștie” ce ai face diferit?

„Cred că aș fi mult mai relaxată. Am fost foarte panicată și nu mai făcusem asta niciodată, îți dai seama, și când mi-a dezvăluit Dani acea poză, nici nu știai unde să te uiți mai repede. Știai că ai 5 elemente de descoperit și nici nu știu dacă stăteai 5 secunde să le vezi. Aș fi mult mai atentă”, a spus Simona.

Alexandru, fiul vostru, vă calcă pe urme și face și el gimnastică de performanță. Ce sfaturi i-ați oferit când a ales acest drum?

„Nu l-am forțat niciodată pentru a face gimnastică, dar pentru că amândoi am făcut gimnastică și lucram în acea perioadă în străinătate, am fost nevoiți să îl luăm cu noi. Totul a fost o joacă pentru el, o joacă care ulterior s-a transformat într-o muncă asiduă și în acel moment au fost foarte multe persoane din afară care au văzut talentul lui și au spus că merită să încercăm. Am încercat, se pare că îi place, a obținut și rezultate foarte frumoase până acum și ne-am bucura în continuare să fie sănătos și să își îndeplinească și el visul de a deveni campion olimpic”, a explicat Marius Urzică.

Nu rata noi ediții Power Couple luni, marți și miercuri de la 20.30 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Citește și: Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Marius Urzică, mult mai emotiv după ce s-a întors de la Power Couple: Mi-au dat lacrimile!

colaj marius si simona urzica
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Citește și
Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru actorie
Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea metanierului
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea...
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta vedetei
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!”
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!” BZI
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție Jurnalul
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x