Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când unul să cedeze"

Într-un interviu exclusiv, Marius și Simona Urzică ne-au detaliat experiența lor de la Power Couple sezonul 3.

Marius și Simona Urzică, cei doi gimnaști care au făcut România mândră cu performanțele lor, au povestit în detaliu despre cum experiența lor de la Power Couple le-a shcimbat dinamica de cuplu.

Cu zâmbetul pe buze și extrem de entuziasmați, Marius și Simona Urzică au vorbit despre cele mai grele probe pentru ei, dar și despre susținerea necondiționată pe care și-au oferit-o pe perioada show-ului.

Iată ce au povestit în noul interviu exclusiv pentru Antena 1.

Interviu exclusiv - Marius și Simona Urzică, desvăluiri despre experiența Power Couple sezonul 3

Care a fost cea mai grea probă de cuplu pentru voi de până acum din primele 3 săptămâni de Power Couple sezonul 3?

„Pentru mine cea mai grea a fost și la ce nu mă așteptam niciodată în viață a fost cea cu mașinile, când a trebuit să ne bușim. Nu credeam vreodată că voi trăi o asemenea...m-am speriat prima dată. Nu știam să aproximez viteza și aveam impresia că «mamă, să vezi acum bușituri peste bușituri». Dar una peste alta am trecut cu bine și peste această probă”, a povestit Simona Urzică.

„Iar pentru mine cred că a fost prima probă, acel șoc de a vedea acea bicicletă cu capul în jos și în acel moment m-am întrebat «Dacă asta este prima probă, ce va urma de-acum încolo?» Așa că eram cam speriat”, a adăugat Marius Urzică.

Cu care dintre cele 8 cupluri de la Power Couple v-ați împrietenit și vă întâlniți cu ei și acum după încheierea filmărilor?

„Pot să spun că ne-am înțeles foarte bine cu toate cele 8 cupluri, fără niciun fel de divergență. Din păcate, acuma după terminarea show-ului stiți că timpul este prețios și fiecare are familia lui și e mai greu să ne întâlnim, dar când prindem un pic de timp liber, am făcut așa vreo două întruniri cu toții și cred că de Ziua României Sandra și cu Răzvan Bănică ne-au invitat la ei și am petrecut Ziua României pe cinste”, a povestit cu drag Simona Urzică.

Dacă ar fi să comparați o performanță de-ale voastre de la o competiție sportivă cu o performanță de la una dintre probele Power Couple, cum le-ați asocia?

„Sunt două lucruri total diferite și anume pentru orice competiție sau pentru orice rezultat frumos în gimnastică am muncit enorm și eram pregătiți sau ne așteptam la ce putea să se întâmple sau ce medalie am putea să obținem pe când aici a fost totul o surpriză, ceva nou, o provocare pentru noi care ne-a determinat să luptăm până la capăt”, a declarat Marius Urzică.

„Să învățăm să mergem și cu necunoscutul în față. Chiar dacă nu știai ce te așteaptă, făceai față până la urmă”, a completat Simona.

Cum s-a schimbat relația voastră după participarea la Power Couple sezonul 3?

„Suntem, cred că, la fel de uniți. Suntem un cuplu solid care ne știm nevoile. Știm când unul să cedeze, știm când unul să accelereze și pot să spun că ne-am schimbat în bine”, a dezvăluit Simona.

„Da, și cred că ar fi mai interesant să mai încercăm niște probe din-alea de la Power Couple și acasă”, a mai spus Marius.

„Da, sus pe acoperiș!”, a adăugat Simona.

„Ne-am susținut foarte frumos unul pe celălalt și asta a fost un lucru extraordinar pentru noi”, a mai spus Marius.

Cum vă simțiți atunci când vedeți că lumea vă laudă în comentarii pe rețelele de socializare pentru fairplay și pentru felul în care vă purtați unul cu celălalt în timpul probelor?

„În primul rând, aș lăuda producția și cei care au realizat acest show, Power Couple, pentru că ne-au oferit ocazia să participăm, iar mai mult decât atât, ne bucurăm atâta timp cât apar în urma probelor pe care le-am făcut aceste comentarii frumoase din partea oamenilor care se pare că iubesc competiția și totodată iubesc acest tip de emisiune, care a fost pentru noi extraordinar de frumoasă”, a zis Marius Urzică.

„Pentru mine, pot să recunosc că m-au luat prin surprindere toate comentariile. Poate că Marius e obișnuit pentru că a mai tot câștigat și lumea îl cunoaște, dar acum, văzându-ne împreună și văzând că împreună putem să facem treabă bună, cum se spune, la casa omului, este ceva foarte frumos și este o bucurie pentru sufletul nostru”, a mai completat soția sportivului.

Marius, de ce crezi că ai resimțit durerea atât de puternic la proba „Au, mami!”?

„Cum spunea și Dani, la proba «Au, mami!» se pare că neavând deloc strat adipos, adică încă m-am menținut de când m-am retras și musculatura încă este bine lucrată, din cauza aceasta, acei electrozi care au fost puși pe burtă au fost mult mai intenși. Adică contactul cu musculatura a fost mult mai intensă. Durerile au fost mult mai mari față de alți concurenți care au fost puțin mai plinuți”, a povestit Marius Urzică.

Simona, dacă ar fi să refaci acum proba „Iubita mea e praștie” ce ai face diferit?

„Cred că aș fi mult mai relaxată. Am fost foarte panicată și nu mai făcusem asta niciodată, îți dai seama, și când mi-a dezvăluit Dani acea poză, nici nu știai unde să te uiți mai repede. Știai că ai 5 elemente de descoperit și nici nu știu dacă stăteai 5 secunde să le vezi. Aș fi mult mai atentă”, a spus Simona.

Alexandru, fiul vostru, vă calcă pe urme și face și el gimnastică de performanță. Ce sfaturi i-ați oferit când a ales acest drum?

„Nu l-am forțat niciodată pentru a face gimnastică, dar pentru că amândoi am făcut gimnastică și lucram în acea perioadă în străinătate, am fost nevoiți să îl luăm cu noi. Totul a fost o joacă pentru el, o joacă care ulterior s-a transformat într-o muncă asiduă și în acel moment au fost foarte multe persoane din afară care au văzut talentul lui și au spus că merită să încercăm. Am încercat, se pare că îi place, a obținut și rezultate foarte frumoase până acum și ne-am bucura în continuare să fie sănătos și să își îndeplinească și el visul de a deveni campion olimpic”, a explicat Marius Urzică.

Nu rata noi ediții Power Couple luni, marți și miercuri de la 20.30 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Citește și: Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Marius Urzică, mult mai emotiv după ce s-a întors de la Power Couple: Mi-au dat lacrimile!

Citește și: Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”