Interviu cu Anca Florescu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă ”îi ia apărarea” Silviei

Anca Florescu vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre rolul din serialul Iubire cu parfum de lavandă, asemănările cu personajul interpretat și cariera sa.

Anca Florescu a făcut furori în industria muzicală românească alături de Nicoleta Luciu în anii 2000. Deși în timp s-a îndepărtat de muzică, Anca Florescu a rămas în zona artistică, urmând o carieră în teatru și televiziune.

Cum este, de fapt, Silvia văzută de Anca Florescu

Anca Florescu poate fi urmărită în fiecare vineri la Antena 1 în serialul Iubire cu parfum de lavandă. Aceasta interpretează rolul Silviei, fosta soția a lui Ștefan și mama Almei.

Ce ascunde Silvia și este mai greu de înțeles la prima vedere

Anca vorbește cu mare delicatețe de personajul pe care îl interpretează în serialul Iubire cu parfum de lavandă. Aceasta vede natura umană din Silvia, care la o privire superficială pare rece, ambițioasă și răzbunătoare.

„Cred că partea ei umană, sensibilitatea. Este o tipă foarte sensibilă, dar probabil cu foarte multe nereușite, și atunci acum vrea să facă tot posibilul ca să reușească orice își propune”, dezvăluie Anca.

Pe cine ar alege Silvia între Albert și Ștefan

Silvia are relații destul de tumultuoase cu cei din viața ei. Însă Anca este foarte sigură pe ea când răspunde la întrebarea pe cine ar alege să fie alături de ea până la final între Albert și Ștefan.

„Cu Ștefan, Doamne Dumnezeule!” spune ea râzând.

Ce scenă de până acum a emoționat-o cel mai tare

Anca Florescu găsește asemănări profunde între ea și personajul său. Asta înseamnă și o interpretare mai autentică și, într-un fel, dureroasă. Actrița mărturisește că în două ipostaze, ambele ținând de aspectul mamă-fiică, au emoționat-o cu adevărat.

„Îmi aduc aminte de prima scenă pe care am filmat-o cu Alexia Caras, pentru că a fost o ceartă între mamă-fiică și a fost extrem de emoționantă pentru mine discuția pe care am avut-o și s-a potrivit foarte bine cu discuția pe care am avut-o la un moment dat în viața reală cu fiica mea”, mărturisește Anca Florescu.

„A mai fost un moment în care am avut de trecut prin acele momente în care e posibil să-ți pierzi copilul”, mai adaugă actrița vizibil marcată de situație. „Am lucrat puțin cu mine și cu Doamne-Doamne atunci.”

Ce influență a avut cariera muzicală în cea de actriță

Deși dezvăluie că nu a făcut vreodată o legătură între cele două aspecte profesionale din viața sa, Anca Florescu este sigură de drumul pe care îl alege, avându-L întotdeauna aproape pe Dumnezeu.

„N-am făcut niciodată legătura asta”, mărturisește ea. „Vin pur și simplu. Mi le așterne Doamne-Doamne în cale și aleg întotdeauna întrebându-L pe El înainte că el știe cel mai bun drum pentru mine!”

Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, la Antena 1

Telespectatorii pot urmări cele mai noi episoade din al dolea sezon Iubire cu parfum de lavandă în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.