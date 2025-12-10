Interviu Micutzu. Cine l-a convins să jurizeze The Ticket și ce vești are despre Băieți de Oraș

Antena Căutare
Micutzu vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre The Ticket, public, colegi, dar și alte proiecte profesionale. Juratul dezvăluie cum s-au petrecut lucrurile, de fapt, în culise. Iată ce ne-a spus.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 17:47 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 17:47

Micutzu a fost unul dintre jurații The Ticket. Show-ul și-a desemnat câștigătorul duminica trecută.

Ce dezvăluiri face Micutzu din culisele The Ticket. Cum era, de fapt, relația dintre jurați

Micutzu, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au format juriul The Ticket, o propunere inedită pentru un show de talente.

Micutzu, Cosmin Nedelcu, actor și comediant, a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre particularitățile show-ului de la Antena 1, postura de jurat și relația cu ceilalți colegi.

Ce sau cine te-a convins să faci parte din juriul The Ticket?

„M-a convins Mihai Bendeac și prezența Monei Segall”, a răspuns juratul The Ticket.

Nu de puține ori reacția juriului nu este aceeași cu cea a publicului. De unde crezi că vine această diferență?

„Cel mai probabil... cred că avem gusturi diferite pentru că suntem și în poziții diferite. Deși și cei din sală, spectatorii din sală au cumva tot postura de jurat, dar mai degrabă de spectator care plătește un bilet. Și atunci cred că sunt diferențe care se creează exact din cauza faptului că noi suntem juriu-juriu și ei sunt mai degrabă niște spectatori care judecă ce văd”, a explicat Micutzu.

Cum este în culisele The Ticket. Pe rețelele de socializare telespectatorii își pot face o idee, însă cum se simte din perspectiva ta?

„O plictiseală enormă și câteodată o liniște de care avem nevoie”, spune el. „Asta dacă nu cântă Mihai Bendeac despre el, cântece despre el. Și atunci nu e liniște...”

Cum ai caracteriza grupul vostru de jurați. Pare că vă completați foarte bine.

„Eu cred că special. Special în sensul de foarte complicat să aduni cinci personalități diferite într-un singur loc și să și fie jurați”, este de părere comediantul.

Ați încheiat filmările la Băieți de oraș. La ce să se aștepte fanii show-ului de la film? Ne poți da câteva detalii?

„Am terminat filmările la Băieți de oraș filmul, care va fi o comedie foarte mișto cred eu și la care se va râde foarte mult în cinemauri”, prevede Micutzu.

Micutzu este unul dintre cei mai buni comedianți din industria de stand-up din România, fiind și unul dintre primii care s-au remarcat în domeniu. El este apreciat deopotrivă și pentru aparițiile sale în Băieți de oraș și În puii mei!, dar și în show-ul iUmor și altele de genul acesta.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
