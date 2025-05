Maria Țăpușă, apariție răvășitoare la un eveniment monden. Rochia cu decolteu abisal care a atras toate privirile

Maria Țăpușă, frumoasa actriță din serialul Iubire cu Parfum de Lavandă, a avut o apariție răvășitoare la Premiile Gopo 2025.

Tânăra actriță a fost prezentă pe covorul roșu la Premiile Gopo 2025 și și-a etalat silueta suplă într-o ținută extrem de sexy. Maria Țăpușă, care interpretează rolul Ioanei în Iubire cu Parfum de Lavandă, a fost prezentă la Premiile Gopo 2025, unde a purtat o rochie neagră extrem de sexy.

Maria Țăpușă, apariția ravisantă, într-o rochie neagră, care a atras toate privirile

Maria a ales să poarte o rochie neagră extrem de elegantă, rafinată și senzuală. Rochia fără bretele, cu un decolteu abisal, a atras toate privirile, iar tânăra actriță s-a simțit încrezătoare când s-a văzut apreciată de cei din jur.

Cu o frumusețe aparte și o siluetă de invidiat, Maria nu ezită să impresioneze cu stilul ei vestimentar și cu felul în care mereu are grijă să fie impecabilă la fiecare apariție. Fanii serialului s-au bucurat să vadă postarea ei de pe Instagram și au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

Pe lângă profesia ei de actriță, Maria este și fotomodel și are adesea colaborări cu multe branduri de succes.

Maria a făcut furori cu rolul Marei din Camera 609, iar acum interpreteză rolul Ioanei în serialul Iubire cu parfum de lavandă.

Maria joacă rolul Ioanei, o adolescentă extrem de muncitoare și de dedicată, fiica preotului satului și o foarte bună prietenă a Andei: ,,Am fost extrem de entuziasmată să aflu că parcursul meu actoricesc continuă pe platourile de filmare și, de data aceasta, vine cu o mare provocare. Încă de la primele discuții cu echipa, am simțit că personajul pe care îl voi interpreta are o profunzime și o complexitate care mă vor pune la încercare și cu ajutorul cărora voi explora noi laturi ale actoriei.

Filmările au început într-o atmosferă cu multă energie bună, dar și cu nerăbdare, iar locația aleasă adaugă un farmec aparte poveștii noastre. Secvențele sunt gândite în cel mai mic detaliu, aducând cu ele parfumul unic al lavandei și emoția unei povești autentice de dragoste.

Personajul meu, Ioana, o adolescentă extrem de silitoare și dedicată, care alege să-și petreacă timpul liber în cabinetul medical al Andei și care visează să devină medic, într-o bună zi, se împarte între două lumi aparent contradictorii.

Pe de-o parte, respectă postura de fiică a preotului din sat și trăiește după reguli și principii stricte, însă, pe de altă parte, ascunde o iubire profundă pentru un băiat rebel, un secret ce trebuie protejat de ochii lumii.

Această dualitate construiește o Ioana plină de contradicții și de mister, iar acest lucru îmi oferă șansa de a o dezvălui treptat, fără a-i compromite esența. Îmi doresc ca publicul să aprecieze nu doar povestea noastră, ci și evoluția personajelor, pe care cu toții încercăm să o redăm cu autenticitate și cu multă pasiune”, a povestit tânăra actriță la începutul filmărilor pentru serial.

