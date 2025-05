Interviu cu Nea Marin. Ce a dezvăluit despre noul sezon "Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere". „Îmi făceam cruce cu limba”

Nea Marin se pregătește pentru premiera noului sezon „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” și ne-a oferit un interviu în exclusivitate cu detalii despre cele mai inedite momente de la filmări.

Sezonul 11 „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” începe pe 2 iunie 2025, iar de data aceasta echipele sunt complet neașteptate, gata să lupte pentru a deveni cei mai buni.

Iată ce ne-a dezvăluit nea Marin în exclusivitate.

Interviu în exclusivitate cu nea Marin, înainte de premiera „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”

Nea Marin, de-a lungul a celor 10 sezoane „Poftiți pe la noi” nu scapă fără măcar o nuia peste picioare. Cum va fi dinamica dumneavoastră cu ei în acest nou sezon?

„Continuăm chestia asta pentru că nu ne putem opri pentru că ei, am spus-o și o repet, sunt doi căței. Unul latră, celălalt mușcă. Când latră celălalt, mușcă celălalt și atunci eu trebuie să am grijă cu ei de fiecare dată să le aplic corecția. Și când aplic corecția la unu, tre să aplic și la cel de-al doilea ca să nu se supere între ei”, a povestit nea Marin.

Ne puteți spune o întâmplare amuzantă de la filmările pentru „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”?

„Da. Mi s-a părut una dintre cele mai tari când am avut un concurs de alcătuit o familie de măgari. Adică familia Popescu, care este compusă din măgar, măgăriță, un mânz de un an și pui. Le-am explicat clar concursul în ce constă. Doi trebuie să facă curățenie aici în țarc unde o să fie aduși, să ducă balega într-un loc cu roaba, ceilalți doi trebuie să meargă într-un loc unde sunt măgarii, măgărițele și puii, să-i aducă și să îi pună în acest țarc. După ce termină asta, să facă o altă familie. Și am dat startul și au plecat. Japonezul cu italianul au plecat și au început să aducă măgari, iar băieții mei, Liviu și Andrei au zis așa: eu rămân la curățenie cu altcineva. Liviu a plecat cu soția lui Whatsapp și Whatsapp a rămas cu Andrei la curățenie. Ăștia au adus doi măgari și Liviu nu a reușit să prindă niciunul. Și a venit după vreo jumătate de oră și a zis: «I-ai făcut ceva la măgarul ăla, că nu stă, precis tu mi-ai făcut asta să pierd». Mă uitam prin el, îmi făceam cruce cu limba în gură să nu râd, că dacă râd ăsta ia foc. La un moment dat i-a zis Andrei: «Bă nu mi sta că pierdem, du-te!». A alergat măgarul ăla, că dacă nu l-a înjurat și când o să îl vadă lumea cum înjură și cum dă cu frânghia aia...Atât m-am distrat și am zis că în sfârșit cineva sus acolo mă iubește și pe mine că l-a pus acuma în competiție și când e competiție, ei sunt motivați să câștige pentru că știu că după-amiază trebuie să se relaxeze. Ceilalți muncesc pentru ei și uite asta i-a determinat să muncească foarte mult”, a povestit nea Marin.

Știu că ați împlinit de curând 25 ani de activitate. Felicitări pentru asta! Cei care vă cunosc știu că dansul este cea mai mare pasiune a dumneavoastră. Cum veți sărbători această frumoasă reușită?

„Am împlinit 60 ani de când dansez și 25 ani de când am înființat prima școală de dans românesc în România. În 2000, în 1 martie, am adunat mulți copii la muzeul satului și de-acolo a început această nebunie și uite că au trecut 25 ani și acum o să aniversăm și o să facem un spectacol extraordinar”, a mai zis celebrul coregraf.

Dana și Larisa, fiicele dumneavoastră, v-au călcat pe urme. Ce sfaturi ați avut pentru ele la începutul carierelor lor?

„Numai Larisa mi-a călcat pe urme, la început, când era mică, și Dana a început cu dansul, dar nu prea mult. Dar Larisa mi-a călcat bine de tot pe urme pentru că, ea de mică, văzând ce fac eu, a iubit dansul și uite că din pasiune a făcut meserie. Ea s-a dedicat acestei meserii, chiar și-a făcut tehnologie și duce mai departe tot ce am făcut eu”, ne-a mai spus nea Marin.

Pe lângă nea Marin omul de televiziune sunteți și nea Marin bunicul. Dacă ar fi să le lăsați o avere de preț nepoților, Ana Maria și Darius, ce le-ați dărui?

„Deja le-am dăruit pentru că i-am luat de mici, de la 3 ani, pe lângă mine cu dansul și ei deja acum sunt aproape să devină profesioniști. Deci sunt dansatori aproape semi-profesioniști, dar îi văd că îndrăgesc meseria asta și pentru că merg cu mine la evenimente. Chiar acum Larisa are un copilaș de 1 an și jumătate, de când a rămas gravidă nu a mai dansat, nu a mai fost partenera mea și am luat-o pe nepoata mea. Sunt cel mai fericit bunic să dansez în spectacole cu nepoata mea care are 15 ani și jumătate”, ne-a mai zis nea Marin.

Dumneavoastră împreună cu soția dumneavoastră, doamna Mioara, aveți împreună peste 40 ani de căsnicie. Care sunt secretele unei relații atât de longevive?

„Aici scrie așa – 14 decembrie 1979. Sunt 45 ani de când ne-am căsătorit. Avem o relație frumoasă, am fost prieteni 5 ani, înainte să ne căsătorim, avem 2 copii. Cum e, românul zice că dacă te căsătorești, ai un copil, ai făcut o casă, sădești un pom, ia uite că am nepoți, de la Dana 2 și de la Larisa unul. Sunt un om împlinit”, ne-a mărturisit nea Marin.

