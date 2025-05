Interviu cu Nick, de la Te cunosc de undeva! Ce incident i-a rămas în minte din timpul filmărilor: „Habar n-aveam că...”

În exclusivitate pentru a1.ro, Nick a vorbit despre finala Te cunosc de undeva, sezonul 21. Iată ce spune artistul despre temerile sale, echipele pe care le consideră puternice și ce mesaj le-a transmis colegilor.

Nick, Nicolae Marin, a intrat în atenția publicului datorită succsului trupei N&D, când cânta alături de Delia Matache. Formația a fost una dintre cele mai populare trupe muzicale autohtone de la finalul anilor '90 și începutul anilor 2000. De-a lungul timpului, Nick a abordat și alte genuri muzicale, în prezent cântând trap. Acesta se reinventează constant, ținând pasul cu trendurile industriei muzicale.

În sezonul 21 Te cunosc de undeva, Nick acceptă fiecare provocare cu mult entuziasm, energie și doriță de muncă.

Ce gânduri transmite Nick înainte de marea finală Te cunosc de undeva, sezonul 21

Nick mărturisește că nu îi este teamă de nimeni în finala Te cunosc de undeva. Artistul consideră că toți colegii săi sunt competitivi și că factorul noroc are și el un cuvânt de spus.

De cine se teme Nick în finala Te cunosc de undeva, sezonul 21: „Sunt mai multe echipe competitive”

„Nu mă tem, că dacă mă temeam nu mai veneam aici și n-am venit să mă tem”, a răspuns Nick. „Sunt mai multe echipe competitive (...) Sunt oameni care fac lucrurile și se văd rezultatele.”

„Nu se știe niciodată ce se va întâmpla până la final”, mai adaugă el. „Nu mă tem de nimeni. Mergem înainte, vedem ce se va întâmpla până la final.”

Provocările întâmpinate de artist de-a lungul unui sezon al show-ului transformărilor totale nu sunt dintre cele mai ușoare. Cu toate acestea, Nick încearcă să se bucure de fiecare moment. Și chiar să se amuze de unele incidente.

Care este cea mai amuzantă întâmplare de la filmări: „Am rămas în cracii goi!”

Artistul a relatat cea mai amuzantă întâmplare de la filmările sezonului 21 Te cunosc de undeva.

„Când mi-a căzut fusta”, spune el amuzat. „Habar n-aveam că mi-a căzut fusta, deoarece aveam un costum de damă (...) și nu simțeam că am sau nu am țoale. Și în timp ce dansam, mergeam pe aici am rămas în cracii goi!”

Nick a transmis un mesaj tuturor echipelor din finala Te cunosc de undeva, sezonul 21: „Stați conectați”

Deși nu a numit echipa de care se simte cel mai apropiat, Nick a transmis un mesaj de încurajare înainte de finală.

„Să încerce să fie cât mai constantă, cât mai sudată. În momentul în care te ții de treabă nu ai cum să nu obții rezultate. Deci stați conectați la ceea ce doriți să faci în competiția asta!” le transmite Nick.

