Te Cunosc de Undeva, 10 mai 2025. Ce pereche a câștigat cea de-a treisprezecea gală. Ce echipă a primit bonusul de 100 de puncte

Ediția cu numărul 13 de la Te cunosc de undeva sezonul 21 a fost una plină cu momente unice și pline de talent. Iată cine a primit bonusul de 100 de puncte de la Aurelian Temișan.

Echipele de la Te cunosc de undeva! sezonul 21 au avut de tras tare în această ediție, cu transformări abuloase care i-au lăsat pe jurați cu gurile căscate.

Cum s-au descurcat echipele cu provocările pe care ruleta le-a oferit în ediția trecută. Cine a câștigat gala de la Te cunosc de undeva!, 10 mai 2025

Prima echipă care s-a prezentat în fața juraților a fost cea formată din Doinița Oancea și Marian Capet. Cei doi s-au transformat în trupa O-Zone și au cântat piesa „Mă înec în ochii tăi”, cu care au reușit să facă show.

„Doinița s-a uitat urât la el, că a pierdut iar intrarea. Felicitări pentru efort, nu rezultat! Am apreciat că ați încercat. Ne-am distrat”, spune Mihai Petre.

Citește și: Cel mai așteptat bonus, ultimul din acest sezon, va fi acordat de Aurelian Temișan, sâmbătă, la Te cunosc de undeva!

„E de vină coregrafia, că el ar fi intrat corect! Vreau să spun că așa voiam să dansezi! Eu vă felicit pe amândoi pentru intenție și efort. Doinița, la jurizare ești tristă”, spune Ozana Barabancea.

„Marian, cine ți-a făcut freza? Ce mi-a plăcut a fost că la chitară cânta tot cu vocea!”, spune Temișan. „Să nu uităm că Marian e pentru prima oară pe scenă, desi e gala 13”, spune Ilona.

A doua echipă care a urcat pe scena de la Te cunosc de undeva! a fost cea formată din Mark Stam și Cristian, care s-au transformat în Katy Perry și au cântat celebra piesă I kissed a girl, care le-a ieșit uimitor de bine.

Jurații au fost foarte mulțumiți de prestația lor. Iată ce au spus:

„Eu sunt uimit de Cristian! A strălucit! A avut o naturalețe ieșită din comun. Am văzut mișcarea în sincron, detaliile! Atitudinea, felul în care a mers. Realizarea e fantastică. Nu-mi imaginam să te văd în felul acesta. O surpriză plăcută”, spune Mihai Petre.

„Mai vorbești cu mine? Era supărat pe mine. A fost un moment foarte reușit! M-am uitat la voi e fantastic!”, spune Ilona Brezoianu.

„Mark, mi-a plăcut acea voce, în falset. Ne place mult”, spune Ozana Barabancea.

Următoarea echipă care a urcat pe scenă a fost cea formată din Ioana și Tudor care s-au transformat în AC/DC și au cântat piesa You shook me all night long. Celor doi le-a ieșit bine transformarea și au fost lăudați de jurați.

Citește și: Hitul internațional „Dragostea din tei” va răsuna sâmbăta aceasta, pe scena Te cunosc de undeva! Doinița și Capet devin O-Zone!

Iată ce au spus jurații după momentul lor:

„Ozana a zis ori la bal ori la spital. Foarte greu, v-ați integrat!”, spune Aurelian Temișan.

„E o provocare! Dar e foarte greu și vocea aia. M-ați surprins plăcut”, spune Ozana Barabancea.

„Detaliul cu fir l-ați rezolvat foarte bine!”, spune Mihai Petre.

Nick a fost cel care a urcat următorul pe scenă și s-a transformat în Bonnie Tyler cu piesa It's a heartache. Acesta a avut mari probleme la repetiție ca să poată intra în personaj din punct de vedere vocal. Iată ce au zis jurații despre momentul său:

„Ăsta e momentul în care mă bucur că mai am un bonus. Show-ul a fost senzațional!”, spune Aurelian Temișan.

„Nu a fost un moment Te cunosc de undeva! ci de reconversie profesională. Nimic nu se potrivea, nu ai ce să faci!”, spune Mihai Petre.

„Ai făcut atât cât ai putut”, spune Ozana Barabancea. „Cred că ți-a dat mult mai multă forță, de când ești singur pare că te redescopăr”, spune Ilona.

Oana și Radu au fost următoarea echipă care s-a prezentat pe scenă în rolul lui Britney Spears, iar momentul le-a ieșit foarte bine. Cei doi au cântat piesa celebră „Toxic” a artistei.

„Văd că muncești mult! Dai tot ce e mai bun pe scenă”, spune Ozana Barabancea.

„Eu nu aș merge pe empatie sau pe zona asta, nu are niciun sens. Ce faci aici se jurizează. Nu are rost să vorbesc despre asta, un moment încărcat, super dificil”, spune Mihai Petre.

„Mi-e milă de Oana. Sunt empatică azi, Radu pare că o ceartă pe Oana. Mi se pare că el o iubește foarte mult”, spune Ilona Brezoianu.

Alexandra Ungureanu și Keo au format echipa care a urcat următoarea pe scenă și a surprins cu transormarea lor în ABBA, cu piesa Mamma Mia. Celor doi le-a ieșit superb transformarea, iar jurații au avut multe cuvinte de laudă pentru aceștia.

„Îmi place ce am văzut, Keo în special. Le stă bine în personajele astea, sensibile. Ce aș depuncta e că nu ați fost puși în disconfort”, spune Ilona Brezoianu.

„M-aș fi așteptat să cântați singuri, mereu împreună. Prezența Alexandrei a fost mai aproape de urechile mele”, spune Ozana Barabancea.

Emy și Laila s-au transformat în Jason Derulo și în Michael Buble, la Te cunosc de undeva! Cele două au cântat piesa Spicy Margarita.

„Nu-mi vine să cred că Laila a făcut ce a făcut! Credeam că o să fie invers. E un fusion. Derulo se mișcă incredibil”, spune Mihai Petre.

„E adevărat că tema a fost extrem de dinamică, dar ați avut un temperament potrivit pentru ea. Ați rezolvat-o din toate punctele de vedere! M-ați cucerit”, spune Ozana.

„Laila a avut un personaj mai greu, ai fost cuceritoare. E foarte greu pentru o femeie să transmită starea de cuceritor”, spune Ilona.

„Dacă stau să derulo a fost foarte bine! Produsul finit contează”, spune Aurelian Temișan.

Bianca și Cristina s-au transformat în Baby Lasagna și au făcut un show de zile mari. Iată ce le-au zis jurații. Cum le-a ieșit piesa Rim Tim Tagi Dim.

„Pe cât sunteți de mici și delicate, cât talent zace în voi! Nu poți face muzică fără temperament, a fost o transformare vocală, la dicție și tot”, spune Ozana Barabancea.

„Din nou, ați respectat coregrafia și detaliile, toată melodia au stat îngenunchiate”, spune Mihai Petre.

„Au experiență de actorie și se vede. Când ai o piesă rock, vreau să văd cântată piesa aia din toți porii. E o neconcordanță, nu se poate”, spune Ilona.

Deși în clasamentul oferit de jurați și colegii de la canapea, Mark și Cristian ar fi câștigat gala, Bonusul de 100 de puncte de la Aurelian Temișan s-a dus către echipa formată din Bianca și Cristina, iar fetele au câștigat gala.

Sezonul 21 Te Cunosc de Undeva! se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.