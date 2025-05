Interviu cu Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea. De ce echipă se tem cel mai mult. "Ne tremură port-jartierele de frică"

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea se pregătesc intens pentru semifinala Te Cunosc de Undeva, sezonul 21 și au emoții mari când vine vorba de finală.

1. Care e echipa de care te temi cel mai mult în semifinală?

“Mark și Cristian”, a zis Cristina Ciobănașu.

“De ei ne e cel mai frică pentru că am văzut că le-a picat ceva ce lui Mark nu că îi e mănușă, dar Mark s-a născut să fie impersonator profesionist de Michael Jackson”, a răspuns Bianca Purcărea.

“Și ne-a amenințat cu Michael Jackson încă de la începutul sezonului. A zis că dacă ajunge în semifinală și finală, el o să cânte Michael Jackson”, a mai adăugat Cristina.

“Și ne-a fost frică ca nu cumva să îi pice pe parcurs că altfel lua 4 bonusuri din start. Deci ne este, nu că frică, teroare. Ne tremură port-jartierele de frică, mai ales că sunt și periculoși băieții, mai bat”, a mai completat Bianca.

2.Care a fost cea mai amuzantă întâmplare de la repetiții?

“Nu cred că e una, sunt foarte multe, ne-am distrat atât de bine! Și în special în spatele scenei că pe scenă câteodată ne cam copleșeau emoțiile, dar e imposibil de ales. Și dacă stau și mă gândesc, nici nu cred că aș putea să pun mâna pe unul anume”, a povestit Bianca Purcărea.

“Aa știu! Mai ții minte la ce ne-am crăcănat de râs amândouă?”, a zis Cristina.

“Da, când am fost amândouă Staiffi și am cântat Mustafa. Cristina în Staifii a fost deliciul suprem. Dacă ar fi să am o singură amintire cu Cristina toată viața, aș vrea asta să fie pentru că este delicioasă. Ți-am zis că atunci când am momente proaste, o stare așa mai low, mă uit la clipul ăla cu Cristina”, a mai completat Bianca.

3.Ce mesaj de încurajare ai transmite echipei cu care te-ai împrietenit pe parcursul show-ului?

“Ne-am împrietenit cu mai multe echipe. Nu putem să dăm un mesaj de încurajare doar pentru o echipă, ci pentru fiecare în parte pentru că toată lumea a muncit, am tras cu toții cot la cot, că s-a repetat și acasă, și individual, dar știm cât de multă muncă și cât de multă implicare a venit din partea fiecărei echipe”, a spus Bianca.

“Și presiunea s-a resimțit la nivelul tuturor echipelor, indiferent că au momente pe care le consideră ei mai dificile sau mai puțin dificile, fiecare echipă are emoții pentru ceea ce urmează să facă pe scenă, indiferent de cât de mult au repetat în avans sau cât de puțin, sau cât de ușor li se pare. Emoțiile sunt aceleași pentru toți și noi le dorim tuturor succes înainte de intra pe scenă și să se bucure de ceea ce fac pe scenă pentru că mie mi-ar mai fi trebuit vreo 5 ediții ca să pot să mă bucur calumea de show-ul ăsta, să scap de emoții”, a completat Cristiana.

