Oase și Maria Pitică au câștigat finala Power Couple România 2026, în ediția din 25 februarie 2026. După o probă extrem de dificilă, cei doi și-au adjudecat marele trofeu și au reușit să uimească pe toți cu rezistența fizică și psihică de care au dat dovadă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în marea finală a sezonului 3 Power Couple România și care au fost cele mai surprinzătoare și uluitoare momente din ultima ediție.

Cine a câștigat finala Power Couple 2026. Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare

Ediția din 26 februarie 2026 a început cu ultima parte a semifinalei, acolo undeva câteva echipe s-au întrecut pentru a reuși să prindă un loc în marea finală.

La proba „Un cuplu cu greutate”, echipele au avut de făcut un salt uriaș din doi pași: mai întâi au încercat să se elibereze din lanțuri răspunzând la întrebări despre ei și relația lor. Apoi, au fost nevoiți să adune de pe traseu zece lăzi și să le stivuiască pe cântar în așa fel încât să atingă fix 150 de kilograme. Șase cupluri s-au întrecut la această probă, însă doar trei au reușit să se califice mai departe, în finala Power Couple România, în ediția din 25 februarie 2026.

Pentru că au obținut cel mai bun timp, în lupta pentru marele trofeu s-au calificat cuplurile formate din Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

Apoi, Dani Oțil a invitat cuplurile la proba finală. Cuplurile finaliste nu au fost singure, ci au fost urmărite și susținute de celelalte echipe din sezonul 3 ale emisiunii Power Couple România.

„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Mai avem puțin și aflăm cine pleacă acasă cu premiul, dar mai ales cu titlul! Proba de astăzi ne arată câteva calități ale cuplului vostru. În primul rând e vorba de ambiție: trebuie să strângem din pumni, ca în viață, să trecem prin unele, prin altele. Să ne privim în ochi când ne e greu și, mai ales, să rezistăm! Dragii mei, veți fi poziționați la orizontală acolo sus, față în față. Pe toată durata probei veți căra, ca în viață, niște bagaje. Veți căra amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Le veți căra pe tot parcursul probei. Noi le-am transformat într-o metaforă și le-am numit cele patru anotimpuri. După fiecare patru anotimpuri trecem într-un alt an de relație și se adaugă alte greutăți. În mod simbolic, greutățile sunt niște lingouri de aur, dar să nu vă gândiți la ele doar ca la niște bani, ci ca la adevăratele greutăți pe care le cărați cu voi până la adânci bătrâneți. Câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus. Este probă de cuplu, ne bazăm pe amândoi. Dacă unul scapă toarta bagajului, proba se încheie pentru amândoi. Astăzi este marea finală, astăzi aflăm cine pleacă acasă cu marele premiu”, a anunțat Dani Oțil, spre marea surprindere a tuturor finaliștilor de la Power Couple România sezonul 3.

Cuplurile au fost ridicate pe platformă și marea finală a început. Rând pe rând, anotimpurile au început să treacă, aducând ploaie, vânt, rafale cu frunze uscate, dar și senzație de fiori reci, ca de gheață!

Primul cuplu care a cedat a fost cel format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, fiindcă el a renunțat din cauză că nu a suportat să o vadă pe soția lui suferind.

Anotimpurile au trecut iar, anii au adus alte și alte lingouri grele în genți, dar cuplurile formate din Oase și Maria Pitcă și soții Urzică au dat dovadă de o putere fizică uriașă, dar mai ales de o rezistență psihică ieșită din comun, căci ambele echipe și-au dorit să devină cuplul care a câștigat finala Power Couple România România, în ediția din 26 februarie 2026.

După numeroase chinuri, după ce concurenții și-au întrecut limite după limite, s-a aflat cine a câștigat finala Power Couple 2026. Astfel, Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare. Cei doi au demonstrat că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat: chiar și să concurezi și să învingi campioni de renume!

