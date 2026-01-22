Exclusiv| Nick NND și Cătălina, despre prieteniile pe care le-au legat la Power Couple. „Suntem prima echipă cea mai câștigată”

Într-un interviu exclusiv Nick NND și Cătălina Marin au povestit pe larg despre experiența lor la Powwer Couple sezonul 3.

Nick NND și Cătălin, primul cuplu eliminat de la Power Couple sezonul 3, au povestit cum au trecut peste atacul de panică al lui Nick NND și ce lecții au învățat despre cuplul lor în timpul show-ului.

Iată ce au povestit cei doi soți despre probele și provocările de la Power Couple sezonul 3.

Interviu exclusiv - Nick NND și Cătălin Marin, dezvăluiri neștiute despre momentele critice de la Power Couple sezonul 3

Sunteți prima echipată eliminată în acest sezon la Power Couple. Ce probă considerați acum că ați fi putut face mai bine?

„Nu, suntem prima echipă cea mai câștigată de la Power Couple. Am ieșit primii. Îți dai seama ce înseamnă să ieși primul? Să fii pe primul loc. Numărul 1, da?”, a spus Nick NND.

„Zicea cineva prin comentarii «Băi, să știi că e greu să ieși și cu 0 voturi». E o performanță”, a adăugat soția lui, Cătălina.

„Noi am făcut toate probele extrem de bine”, a zis Nick.

„Noi am trecut toate probele, doar că nu am investit eu suficient de inteligent”, a spus Cătălina

„Atât puteam să facem mai bine, să investim mai mult cu 50 de euro, atâta tot. Dar probele le-am făcut. Puteam să facem mai bine proba cu căștile, da, cred că aia ne ieșea”, a mai adăugat Nick.

Nick și Cătălina au povestit că și-ar fi dorit să mai fie în competiție atunci când celelalte 8 cupluri au făcut proba „Taci și ascultă-mă”. Cei doi foști concurenți au povestit că au încercat să facă acasă proba și le-a ieșit. De asemenea, au spus că vor să se filmeze încercând să facă mai multe probe dintre cele care vor mai urma în emisiune pentru a vedea dacă ar fi făcut față.

Cu care dintre cele 8 cupluri de la Power Couple v-ați împrietenit și vă întâlniți cu ei și acum după încheierea filmărilor?

„Doar ce ne-am văzut cu Mădălin și Dilinca. De întâlnit ne întâlnim cu toții, am văzut câteva ediții (...) Și urmează să mai vedem și altele. De-aia ne-am apucat de renovare, am dărâmat casa pentru că urmează să facem și noi petrecere la noi acasă. Și pentru petrecere a trebuit să dărâmăm pereții. (...) Vin oameni mulți și ne trebuie spațiu”, a povestit Nick NND.

Nick NND și soția lui au povestit că s-au apucat de renovări chiar pe 2 ianuarie și își doresc să aibă totul pregătit pentru următoarea dată când se vor face o reuniune cu toți concurenții Power Couple sezonul 3 la ei acasă.

S-a uitat și Andreea, fiica voastră, la ediția cu „Au, mami!”? Și dacă da, ce părere are despre parcursul vostru?

„Are o părere foarte bună, i-a plăcut bebelușul, îl îndrăgește foarte mult. Mie mi-a impus de acasă «să nu cumva să renunți la vreo probă». (...) Am avut-o în cap pe parcursul tuturor probelor pe care le-am făcut. La mine a fost puțin cam groasă că înainte să mă urc pe bicicletă cu capul în jos, nu mai pot să respir doar când mă gândesc, m-a luat atunci o mare panică și întrebam de anumite pastile”, a povestit Nick NND.

„El suferind și de atac de panică, eu mă gândeam că nu o să facă proba sincer. Erau salvări acolo pregătite să intervină fiindcă producătoare, Emilia (...) a asistat la un atac de panică al lui și l-a văzut în ce hal poate să facă și se gândea că va apărea și acolo, numai că eu nu m-am gândit că va fi din prima o probă atât de grea”, a completat Cătălina.

„M-a luat cumva pe la jumătatea probei, am zis mamă, mor aici. Și atunci a intervenit o motivație maximă, faptul că mi-am amintit cum vizionam H2O cu fiică-mea unde era tot așa laguna aia unde se întâlneau sirenele. Eram cu capul în jos și am zis «băi, dacă nu fac asta, e nasol cu Andreea». M-am activat atunci și am dus proba până la capăt cu brio”, a mai adăugat Nick NND.

Din probele pe care le știți din sezoanele precedente Power Couple, pe care vă pare rău că nu ați avut cum să o faceți?

„Sezoanele anterioare nu prea le-a urmărit, să știi. Eu le-am urmărit. (...) Eu am fobie de șoareci, șobolani. (...) Mi-aș fi dorit să o fac, măcar să încerc să o fac”, a spus Cătălina Marin.

„Eu cred că (...) aș fi vrut să fac aia cu mașina la înălțime, (...) deși îmi e frică de înălțime”, a adăugat și Nick NND.

Formați un cuplu de mai bine de trei decenii. Ce considerați că ați învățat despre voi ca pereche sau despre relații în general pe parcursul emisiunii?

„Am învățat că putem să funcționăm și sub presiune la alt nivel, chiar mai bine. Cumva cred că nu realizam ce se întâmplă cu noi de eram liniștiți la un moment dat. Pentru că eram mai liniștiți decât acasă. Acasă din orice mic rahat începe o mare balamuceală”, a zis Nick NND.

„Eram foarte concentrați, competitivi eram”, a completat Cătălina.

„Deci trebuie să fim și acasă sub o mai mare presiune pentru a fi mai liniștiți”, a mai spus artistul.

„Am două oale cu presiune, acum mi-am adus aminte. Măi, nu le-am folosit niciodată că mie îmi e frică. Pe cuvânt că le pun pe aragaz să le vedem că văd că funcționăm foarte bine”, a mai spus Cătălina.

Nick, experiența pe care ai trăit-o alături de Cătălina la Power Couple te-a inspirat în vreun fel pentru o nouă melodie?

„Da, m-a inspirat. Încă nu m-am apucat de scris, urmează să intru în studio cu partea asta de producție muzicală. Da, am mai multe piese în sertar. Una urmează să o lansăm în curând, dar nu vă spun despre ce e vorba, rămâne surpriză. M-a inspirat, da, doar că nu m-am apucat de scris. Am ideea, știu ce vreau să pun pe foaie, dar urmează să pun și în practică”, ne-a dezvăluit Nick NND.

