Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Exclusiv| Nick NND și Cătălina, despre prieteniile pe care le-au legat la Power Couple. „Suntem prima echipă cea mai câștigată”

Exclusiv| Nick NND și Cătălina, despre prieteniile pe care le-au legat la Power Couple. „Suntem prima echipă cea mai câștigată”

Într-un interviu exclusiv Nick NND și Cătălina Marin au povestit pe larg despre experiența lor la Powwer Couple sezonul 3.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 11:32 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:43

Nick NND și Cătălin, primul cuplu eliminat de la Power Couple sezonul 3, au povestit cum au trecut peste atacul de panică al lui Nick NND și ce lecții au învățat despre cuplul lor în timpul show-ului.

Iată ce au povestit cei doi soți despre probele și provocările de la Power Couple sezonul 3.

Interviu exclusiv - Nick NND și Cătălin Marin, dezvăluiri neștiute despre momentele critice de la Power Couple sezonul 3

Sunteți prima echipată eliminată în acest sezon la Power Couple. Ce probă considerați acum că ați fi putut face mai bine?

„Nu, suntem prima echipă cea mai câștigată de la Power Couple. Am ieșit primii. Îți dai seama ce înseamnă să ieși primul? Să fii pe primul loc. Numărul 1, da?”, a spus Nick NND.

„Zicea cineva prin comentarii «Băi, să știi că e greu să ieși și cu 0 voturi». E o performanță”, a adăugat soția lui, Cătălina.

„Noi am făcut toate probele extrem de bine”, a zis Nick.

„Noi am trecut toate probele, doar că nu am investit eu suficient de inteligent”, a spus Cătălina

„Atât puteam să facem mai bine, să investim mai mult cu 50 de euro, atâta tot. Dar probele le-am făcut. Puteam să facem mai bine proba cu căștile, da, cred că aia ne ieșea”, a mai adăugat Nick.

Nick și Cătălina au povestit că și-ar fi dorit să mai fie în competiție atunci când celelalte 8 cupluri au făcut proba „Taci și ascultă-mă”. Cei doi foști concurenți au povestit că au încercat să facă acasă proba și le-a ieșit. De asemenea, au spus că vor să se filmeze încercând să facă mai multe probe dintre cele care vor mai urma în emisiune pentru a vedea dacă ar fi făcut față.

Cu care dintre cele 8 cupluri de la Power Couple v-ați împrietenit și vă întâlniți cu ei și acum după încheierea filmărilor?

„Doar ce ne-am văzut cu Mădălin și Dilinca. De întâlnit ne întâlnim cu toții, am văzut câteva ediții (...) Și urmează să mai vedem și altele. De-aia ne-am apucat de renovare, am dărâmat casa pentru că urmează să facem și noi petrecere la noi acasă. Și pentru petrecere a trebuit să dărâmăm pereții. (...) Vin oameni mulți și ne trebuie spațiu”, a povestit Nick NND.

Nick NND și soția lui au povestit că s-au apucat de renovări chiar pe 2 ianuarie și își doresc să aibă totul pregătit pentru următoarea dată când se vor face o reuniune cu toți concurenții Power Couple sezonul 3 la ei acasă.

Citește și: Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune

S-a uitat și Andreea, fiica voastră, la ediția cu „Au, mami!”? Și dacă da, ce părere are despre parcursul vostru?

„Are o părere foarte bună, i-a plăcut bebelușul, îl îndrăgește foarte mult. Mie mi-a impus de acasă «să nu cumva să renunți la vreo probă». (...) Am avut-o în cap pe parcursul tuturor probelor pe care le-am făcut. La mine a fost puțin cam groasă că înainte să mă urc pe bicicletă cu capul în jos, nu mai pot să respir doar când mă gândesc, m-a luat atunci o mare panică și întrebam de anumite pastile”, a povestit Nick NND.

„El suferind și de atac de panică, eu mă gândeam că nu o să facă proba sincer. Erau salvări acolo pregătite să intervină fiindcă producătoare, Emilia (...) a asistat la un atac de panică al lui și l-a văzut în ce hal poate să facă și se gândea că va apărea și acolo, numai că eu nu m-am gândit că va fi din prima o probă atât de grea”, a completat Cătălina.

„M-a luat cumva pe la jumătatea probei, am zis mamă, mor aici. Și atunci a intervenit o motivație maximă, faptul că mi-am amintit cum vizionam H2O cu fiică-mea unde era tot așa laguna aia unde se întâlneau sirenele. Eram cu capul în jos și am zis «băi, dacă nu fac asta, e nasol cu Andreea». M-am activat atunci și am dus proba până la capăt cu brio”, a mai adăugat Nick NND.

Din probele pe care le știți din sezoanele precedente Power Couple, pe care vă pare rău că nu ați avut cum să o faceți?

„Sezoanele anterioare nu prea le-a urmărit, să știi. Eu le-am urmărit. (...) Eu am fobie de șoareci, șobolani. (...) Mi-aș fi dorit să o fac, măcar să încerc să o fac”, a spus Cătălina Marin.

„Eu cred că (...) aș fi vrut să fac aia cu mașina la înălțime, (...) deși îmi e frică de înălțime”, a adăugat și Nick NND.

Citește și: Cum sună „Mititelu Frumușelu”, melodia pe care o fredonează NiCK NND și Cătălina la Power Couple, pentru a se încuraja reciproc

Formați un cuplu de mai bine de trei decenii. Ce considerați că ați învățat despre voi ca pereche sau despre relații în general pe parcursul emisiunii?

„Am învățat că putem să funcționăm și sub presiune la alt nivel, chiar mai bine. Cumva cred că nu realizam ce se întâmplă cu noi de eram liniștiți la un moment dat. Pentru că eram mai liniștiți decât acasă. Acasă din orice mic rahat începe o mare balamuceală”, a zis Nick NND.

„Eram foarte concentrați, competitivi eram”, a completat Cătălina.

„Deci trebuie să fim și acasă sub o mai mare presiune pentru a fi mai liniștiți”, a mai spus artistul.

„Am două oale cu presiune, acum mi-am adus aminte. Măi, nu le-am folosit niciodată că mie îmi e frică. Pe cuvânt că le pun pe aragaz să le vedem că văd că funcționăm foarte bine”, a mai spus Cătălina.

Nick, experiența pe care ai trăit-o alături de Cătălina la Power Couple te-a inspirat în vreun fel pentru o nouă melodie?

„Da, m-a inspirat. Încă nu m-am apucat de scris, urmează să intru în studio cu partea asta de producție muzicală. Da, am mai multe piese în sertar. Una urmează să o lansăm în curând, dar nu vă spun despre ce e vorba, rămâne surpriză. M-a inspirat, da, doar că nu m-am apucat de scris. Am ideea, știu ce vreau să pun pe foaie, dar urmează să pun și în practică”, ne-a dezvăluit Nick NND.

Nu rata noi ediții de Power Couple sezonul 3 luni, marți și miercuri de la 20.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

colaj nick nnd si catalina
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Ce mesaj au transmis NiCK NND și Cătălina după eliminarea de la Power Couple, sezonul 3: „Am trăit un amalgam de sentimente”

Exclusiv| Marius și Simona Urzică, dezvăluiri despre probele Power Couple care le-au întârit relația. "Știm când un...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie Marinela, adolescenta de 14 ani dată dispărută în Franța, a fost găsită. Anunțul făcut de familie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Citește și
Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru actorie
Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea metanierului
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea...
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta vedetei
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!”
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!” BZI
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție Jurnalul
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x