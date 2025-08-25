Care este numele din buletin al lui Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket

Maurice Munteanu, juratul noul show de talente The Ticket, este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri din țară, cu o experiență vastă în modă și styling.

Maurice are o personalitate puternică și mereu impresionează la fiecare apariție prin stilul său vestimentar, iubirea pentru artă care se reflectă în el și eleganța sa.

Puțini știu însă care e numele său real, de vreme ce i-a plăcut întotdeauna să se prezinte ca Maurice. Într-un interviu recent, el a dezvăluit că numele său din buletin este Marius, dar îi place rezonanța numelui Maurice și a rămas cu această poreclă, una care l-a făcut cunoscut și dincolo de granițele țării.

Care e numele real al lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket

Această poreclă i-a fost dată de către bunicul lui, chiar de la vârsta de 4-5 ani, după ce Maurice a început să asculte un CD cu muzica lui Maurice Chevalier.

Maurice a studiat la Liceul „Grigore Moisil”, după care a încercat de mai multe ori admiterea la Facultatea de Teatru, fără succes. În ciuda acestor eșecuri, el nu s-a descurajat și iubirea lui pentru artă, modă și design rămâne vie și astăzi, fiind mereu la curent cu tot ce e nou.

Acesta s-a mobilizat și a fost determinat să își schimbe direcția profesională, absolvind Facultatea de Drept și Jurnalism. Această combinație i-a oferit rigoare intelectuală și abilitatea de a analiza fenomenul cultural dincolo de aparențe.

Primul său job în modă a fost ca imagine consultant la televiziunea publică, pentru ca mai apoi să se alăture echipei Elle România, unde activează ca fashion editor de peste 20 de ani.

El și-a lansat propriul blog intitulat Le Projet d’Amour, unde îmbină modă, cultură și reflecții personale despre timpurile în care trăim.

Blogul său i-a adus numeroase premii precum „Best Fashion Blog” (Digital Divas 2013–2014), „Best Coolest Blog” (Forbes 2015) și „Best Fashion Blog” (Elle Style Awards 2015).

Implicarea sa în proiecte creative este una de lăudat pentru că a fost curator la Romanian Design Week și Romanian Creative Week, susținând tinerii designeri români.

Show-ul The Ticket, premiera pe 6 septembrie

Pe 6 septembrie, noul show de talente The Ticket are premiera la Antena 1, iar Maurice Munteanu stă l masa juriului, fiind pregătit să se lase impresionat de concurenți.

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” – show-ul care aduce spectacolul în prim-plan și oferă bani pe loc. Cătălin Bordea și Nelu Cortea intră în rol de prezentatori.

Prin faptul că va face parte din juriul acestui show atipic, Maurice Munteanu punctează revenirea în televiziune. Despre rolul de jurat, blogger-ul, care e pasionat de artă, film, teatru, este nerăbdător să vadă cum va influența evoluția concurenților.

„În primul și în primul rând, este emoție. Am consumat foarte mult teatru din copilărie, practic cu asta m-am format, cu scena de la Bulandra. N-am să uit niciodată, de fapt, lucrurile cu care rămâneam după. Și în afară de o performanță care putea să îți placă sau nu, de un text care putea să îți placă sau nu, țin minte că plecam cu un tip de emoție de acolo”, și-a amintit juratul The Ticket.

„<The Ticket> m-a luat prin surprindere înainte să înceapă. Ceea ce, sincer, e o performanță. În general, lucrurile mă surprind abia după ce se întâmplă — și nu prea des. Dar iată-mă aici, membru al juriului într-un show care promite să fie mai mult decât un simplu concurs. Este, cum să zic… o experiență de viață. Nu aș zice că ies din zona de confort. Nu ies nici măcar din casă, fără un motiv serios. Dar, într-un fel, ies din zona mea. Pentru că deși am fost mereu confortabil cu divertismentul de calitate, acum sunt parte din el. Juriul? O combinație interesantă de personalități, opinii și replici care ar putea, fiecare în parte, să producă un show propriu. Împreună? Nici nu vreau să știu ce poate ieși. Dar știu că va fi cel puțin spectaculos. Interacțiunea cu publicul e altă piesă de rezistență. Publicul e parte din ecuație — și uneori din problemă, dar și din soluție. În <The Ticket>, publicul nu doar privește, ci provoacă, susține și, probabil, comentează zgomotos pe rețele. Ceea ce e exact cum trebuie. Așa că, da, se anunță un show dinamic, surprinzător și puțin imprevizibil. Ca o zi bună la bursă. Ne vedem curând pe micile ecrane — cu biletele pregătite. La propriu”, a declarat Maurice Munteanu.

