Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 

Maurice Munteanu, juratul show-ului de talente The Ticket, a postat recent pe contul său de Instagram o imagine cu el de pe vremea când era elev.

Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 14:00 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:10
Imaginea cu el din adolescență le arată urmăritorilor săi că el a rămas în esență același, cu aceeași privire și același zâmbet, iar anii care au trecut peste el i-au adus multe experiențe inedite, trăind totul la maxim. | Instagram & Antena 1

Maurice Munteanu, în vârstă de 47 ani, a devenit nostalgic și s-a întors în timp, uitându-se la fotografiile vechi alb-negru din perioada liceului. Celebrul blogger a postat pe contul său de Instagram o imagine alb-negru cu el de când era clasa a XII-a, aproape de vârsta majoratului.

Cum arăta Maurice Munteanu pe vremea când era elev

Fotografia făcută în urmă cu 29 de ani îl arată pe tânărul Maurice având același zâmbet viu ca și acum, cu o privire ageră și un stil vestimentar care prevestea de pe-atunci că moda o să fie marea lui pasiune.

Juratul The Ticket a scris la descrierea postării și cât de mult aprecia încă de pe-atunci muzica bună, vorbind despre unul dintre muzicienii săi preferați: „23•11•1996 • clasa a XII-a, autobuzul 368 & debutul pasiunii mele pentru Aphex Twin”.

Postarea a strâns mii de aprecieri de la fanii săi, iar în secțiunea de comentarii mulți l-au complimentat pentru felul în care arată, pentru naturalețea și carisma lui, dar și pentru felul în care a crescut și a evoluat de-atunci.

Maurice Munteanu, mereu cu o personalitate puternică, autentic și direct atunci când vine vorba de exprimarea propriilor opini, ocupă acum scaunul de jurat în show-ul de talente The Ticket. Cu o atitudine de evaluator și un ochi critic, Maurice reușește să ofere mereu un feedback constructiv concurenților.

Adesea este emoționat de momentele de pe scenă, fiind mereu atent la cât de pasionați sunt concurenții atunci când își prezintă momentele artistice.

Pe lângă modă și styling, Maurice e pasionat de artă în sensul larg al cuvântului, de la cinematografie, muzică și scriitori care i-au schimbat viața cu operele lor. Blogger-ul a dezvăluit de mai multe ori că sunt mulți regizori care l-au inspirat în crearea propriului său stil vestimentar și chiar s-a inspirat din poveștile multor scriitori celebri.

Cu un aer boem și dragoste pentru arta vizuală, Maurice Munteanu este un mare fan al galeriilor de artă, apreciind atât arta contemporană, cât și cea a vremurilor de mult apuse.

Imaginea cu el din adolescență le arată urmăritorilor săi că el a rămas în esență același, cu aceeași privire și același zâmbet, iar anii care au trecut peste el i-au adus multe experiențe inedite, trăind totul la maxim.

