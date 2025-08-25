Cum arată casa lui Maurice Munteanu. Ce business-uri deține juratul The Ticket

Maurice Munteanu, juratul noului show The Ticket, este mereu focusat pe arta cu care se înconjoară, în special în propria lui locuință.

Juratul The Ticket a recunoscut adesea în interviuri că îi place să ducă o viață de lux, că nu își refuză nimic, își face toate mofturile atunci când are ocazia și nu ezită să se înconjoare de piese vestimentare de lux și mobilier cu un design unic.

Cum arată locuința lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket

Deși nu a dezvăluit până acum cât câștigă din toate proiectele lui, Maurice Munteanu are un stil de viață bazat pe eleganță, lux și bun gust. Casa lui cu un design minimalist și elegant este opusul kitch-ului și al lucrurilor țipătoare, oferindu-i căldura unui acasă la care să se întoarcă cu drag la final de zi.

Celebrul blogger deține propriul său apartament pe care el însuși l-a decorat după propriile preferințe, alegând mereu branduri de top și materiale calitative când vine vorba de finisaje.

Deși este o fire extrem de discretă când vine vorba de viața lui personală și, în special, de viața lui amoroasă, el a postat câteva imagini cu interiorul casei lui pe contul său de Instagram.

Descrierea de la fiecare postare e o poveste și tocmai de aceea este mereu apreciat pentru talentul său scriitoricesc și ochiul său format pentru tot ce înseamnă rafinament și stil.

Cu un stil estetic aparte, Maurice este mereu atent la felul în care se îmbracă, fiind mereu pregătit să arate impecabil atunci când iese din casă. Din imaginile postate, se vede că locuința lui e o reflexie a stilului său, cu mobilier și detalii minimaliste, dar ieșite din tipare.

Maurice Munteanu pune foarte mult accent pe cultura sub toate formele ei, de la teatru, film, design de interior și cărțile care au un loc special în viața și în casa lui.

Cu o bibliotecă imensă, ticsită de volume noi și vechi, Maurice a povestit în mai multe interviuri că îi place chiar să recitească uneori cărțile care l-au mișcat de-a lungul vieții.

Maurice Munteanu are o cultură impresionantă și nu de puține ori a vorbit despre cărțile, scriitorii, actorii și regizorii care l-au inspirat în munca sa de blogger și editor.

Pe lângă faptul că deține propriul blog unde își scrie adesea părerile, criticile și ofurile cu privire la situații actuale, el este editor al publicației Elle România.

De asemenea, este și partener de business cu Domnica Mărgescu, buna lui prietenă de mai multe decenii, când vine vorba de Aparterre. Prin urmare, Maurice Munteanu are mai multe venituri, reușind astfel să se bucure de stilul de viață pe care și-l dorește.

Recent, prin intermediul vlog-ului Style Files, dezvoltat tot în parteneriat cu Domnica Mărgescu, Maurice are noi campanii cu diferite branduri, lansându-se astfel și ca influencer.

Din 6 septembrie, Maurice Munteanu va putea fi urmărit la masa juriului în show-ul The Ticket. El a făcut câteva declarații cu privire la noul rol pe care îl va avea în emisiune.

„<The Ticket> m-a luat prin surprindere înainte să înceapă. Ceea ce, sincer, e o performanță. În general, lucrurile mă surprind abia după ce se întâmplă — și nu prea des. Dar iată-mă aici, membru al juriului într-un show care promite să fie mai mult decât un simplu concurs. Este, cum să zic… o experiență de viață. Nu aș zice că ies din zona de confort. Nu ies nici măcar din casă, fără un motiv serios. Dar, într-un fel, ies din zona mea. Pentru că deși am fost mereu confortabil cu divertismentul de calitate, acum sunt parte din el. Juriul? O combinație interesantă de personalități, opinii și replici care ar putea, fiecare în parte, să producă un show propriu. Împreună? Nici nu vreau să știu ce poate ieși. Dar știu că va fi cel puțin spectaculos. Interacțiunea cu publicul e altă piesă de rezistență. Publicul e parte din ecuație — și uneori din problemă, dar și din soluție. În <The Ticket>, publicul nu doar privește, ci provoacă, susține și, probabil, comentează zgomotos pe rețele. Ceea ce e exact cum trebuie. Așa că, da, se anunță un show dinamic, surprinzător și puțin imprevizibil. Ca o zi bună la bursă. Ne vedem curând pe micile ecrane — cu biletele pregătite. La propriu”, a declarat Maurice Munteanu.

