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Cu cine ar merge Irina Fodor la Asia Express și de ce nu l-ar alege pe Răzvan Fodor. Dezvăluirea făcută la „Furnicuțele”

Irina Fodor, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, a fost prezentă astăzi în emisiunea „Furnicuțele”, unde a vorbit deschis despre viața personală, dar și despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 17:15 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 17:18
Cu cine ar merge Irina Fodor la Asia Express și de ce nu l-ar alege pe Răzvan Fodor. Dezvăluirea făcută la „Furnicuțele” | Antena 1
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Prezentatoarea „Asia Express” și „Chefi la cuțite” a dezvăluit inclusiv cu cine ar forma o echipă dacă, într-o zi, ar ajunge să participe la competiția pe care o prezintă de mai multe sezoane.

Cu cine ar merge Irina Fodor la Asia Express și de ce nu l-ar alege pe Răzvan Fodor

„Asia Express” este unul dintre cele mai dificile reality show-uri de televiziune din România, iar Irina Fodor cunoaște foarte bine presiunea competiției, după experiențele acumulate în timpul filmărilor. Întrebată de Cătălin Măruță cu cine ar participa la „Asia Express”, dacă ar avea ocazia să fie concurentă, prezentatoarea nu a ezitat să răspundă.

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Deși soțul său, Răzvan Fodor, a participat deja la „Asia Express” și știe foarte bine ce presupune o astfel de experiență, Irina a mărturisit că nu l-ar alege ca partener de echipă. În schimb, aceasta s-ar vedea alături de Roxana, producătoarea emisiunii.

Irina Fodor ar merge la Asia Express cu Roxana

Prezentatoarea a explicat că experiența „Asia Express” o scoate complet din zona de confort și că, în urmă cu ceva timp, chiar a existat posibilitatea ca ea și Răzvan Fodor să participe împreună în competiție.

„Cel mai mult mă scoate din zona de confort Asia Express. Am fost la un pas ca eu și Răzvan să fim împreună acolo și cred că e mai bine că s-a întâmplat așa. Eu sunt competitivă, el ar fi încercat să mă protejeze”, a povestit Irina Fodor.

În schimb, aceasta crede că s-ar descurca foarte bine alături de Roxana producătoarea Asia Express, cu care spune că are o relație bazată pe colaborare și căreia îi cunoaște foarte bine stilul.

„Vorbeam cu Roxana și cred că ne-am descurca foarte bine. Ne-am descurca bine amândouă”, a mai spus prezentatoarea.

Irina Fodor, despre primul sezon Asia Express

Irina Fodor și-a amintit și de începuturile sale în proiect. Primul sezon a fost unul dificil din punct de vedere emoțional, mai ales pentru că filmările au ținut-o departe de familie.

„Primul sezon a fost copleșitor. Eram departe de casă, de Diana, fiica mea, și de Răzvan. Când Mona Segall mi-a propus să fac asta, îmi aduc aminte că mi-au dat lacrimile”, a povestit Irina Fodor.

De-a lungul sezoanelor, prezentatoarea s-a obișnuit cu ritmul intens al filmărilor, cu drumurile lungi și cu situațiile neprevăzute pe care le presupune producția. Chiar dacă se află de partea cealaltă a competiției, Irina Fodor recunoaște că „Asia Express” continuă să fie pentru ea o experiență care o scoate din zona de confort.

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