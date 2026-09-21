Irina Fodor a dezvăluit la „Furnicuțele” cele mai înfricoșătoare momente de la Asia Express: un cutremur puternic și un incident cu focuri de armă.

Ce a speriat-o cel mai tare pe Irina Fodor la Asia Express. „Mi s-a scurs viața din mine” | Antena 1

Irina Fodor a povestit la emisiunea „Furnicuțele” cum a fost experiența sa la „Asia Express” și care au fost cele mai dificile momente pe care le-a trăit de-a lungul filmărilor. Dacă primul sezon a fost unul copleșitor din punct de vedere emoțional, din cauza dorului de casă, de fiica sa, Diana, și de soțul ei, Răzvan Fodor, prezentatoarea spune că, în timp, s-a obișnuit cu dinamica intensă a emisiunii.

Totuși, faptul că a căpătat experiență nu a însemnat că toate situațiile prin care a trecut au devenit mai ușor de gestionat. Irina Fodor a dezvăluit că au existat momente în care chiar și ea, obișnuită cu provocările „Asia Express”, a fost cuprinsă de teamă.

Ce a speriat-o pe Irina Fodor în experiența Asia Express

Unul dintre momentele care i-au rămas întipărite în memorie s-a petrecut în Columbia. Prezentatoarea se afla într-un zgârie-nori, la aproximativ etajul 11, când a avut loc un cutremur puternic.

Articolul continuă după reclamă

„M-a speriat un cutremur de aproape 7 grade din Columbia. Era noaptea. Eram într-un zgârie-nori, pe la etajul 11. Îmi făceam bagajul pentru a doua zi și am auzit ușa de la baie. Când am întors capul, era așa un geam enorm în spatele meu și am văzut cum ceilalți zgârie-nori se mișcă. Mi s-au înmuiat genunchii, s-a scurs viața din mine”, a povestit Irina Fodor.

Citește și: Mirela Vaida, în fața unei situații-limită la Asia Express – Drumul Mătăsii: „Eu nu am trăit în viața ceva mai îngrozitor”

Imaginea clădirilor care se mișcau în timpul seismului a fost una care a marcat-o profund pe prezentatoare. Situația a fost cu atât mai intensă cu cât se afla la mare înălțime, în timpul nopții, într-un oraș necunoscut.

Incidentul cu focuri de armă, un alt moment dificil

Irina Fodor a vorbit și despre un alt episod care a avut loc în timpul filmărilor pentru „Asia Express”. Este vorba despre incidentul în care Eduard și Cleopatra Stratan au fost amenințați cu arma.

„După aceea am avut noi un incident. Cel cu Eduard și Cleopatra, cu focurile de armă. Eduard și Cleopatra au fost amenințați cu arma. Și pe noi ne-au pus în hotel, cu tras la propriu zăbrele, exact ca în filme”, a mai povestit prezentatoarea.

Astfel de situații arată cât de imprevizibilă poate deveni aventura „Asia Express”, unde echipele sunt nevoite să se adapteze rapid unor contexte pe care nu le-ar putea anticipa niciodată.

Pentru Irina Fodor, experiența acumulată de-a lungul sezoanelor nu a eliminat complet emoțiile și frica, însă a făcut-o să înțeleagă mai bine ce presupune aventura care a devenit una dintre cele mai importante experiențe profesionale din cariera sa.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit la Antena 1, iar cele mai intense momente pot fi revăzute și în AntenaPLAY.