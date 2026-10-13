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Care a fost muza lui Nick de la N&D de-a lungul carierei sale. Se cunoaște cu ea de la 14 ani: "Uneori ne certam intenționat"

Povestea de iubire dintre Nick de la N&D și soția sa durează de peste trei decenii, iar relația lor a avut un rol important nu doar în viața personală, ci și în cariera artistului.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 16:05
Care a fost muza lui Nick de la N&D de-a lungul carierei sale. Se cunoaște cu ea de la 14 ani: "Uneori ne certam intenționat" | antena 1
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Cei doi se cunosc de 34 de ani, încă din adolescență, iar sentimentele, momentele dificile și chiar gelozia au devenit, uneori, surse de inspirație pentru unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei N&D.

Care a fost muza lui Nick de la N&D de-a lungul carierei sale

Nick a vorbit despre perioada în care relația cu femeia care avea să-i devină soție trecea prin momente mai complicate. În acele clipe, artistul a ales să-și exprime trăirile prin muzică, iar rezultatul au fost melodii cu versuri romantice și încărcate de emoție.

„Eram într-o perioadă puțin mai dificilă cu prietena mea, actuala mea soție, și am scris piese diferite”, a mărturisit artistul, explicând că starea sa sufletească și experiențele personale și-au pus amprenta asupra stilului muzical.

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Nick a recunoscut că, în acea perioadă, latura sa sentimentală a ieșit mai mult la iveală. Nu putea interpreta acele melodii folosind o voce dură, de cartier, pentru că emoția din spatele versurilor cerea o altă abordare. Astfel, trăirile personale s-au transformat în cântece care au ajuns la inimile publicului.

Artistul consideră că succesul său nu poate fi separat de sprijinul soției, care i-a fost alături încă de la vârsta de 14 ani. Relația lor a trecut prin numeroase etape, însă legătura dintre cei doi a rămas un punct de sprijin în viața și cariera lui.

Gelozia și suferința, surse de inspirație pentru hiturile N&D

Nick a dezvăluit că unele dintre cele mai mari hituri ale trupei au luat naștere tocmai din suferințele și momentele tensionate din relația lor. Uneori, certurile deveneau chiar un impuls pentru creație, iar artistul găsea în muzică o modalitate de a-și exprima sentimentele.

„Cele mai mari hituri N&D au fost din suferințe și din gelozie. Câteodată ne certam intenționat să mai fac o piesă”, a povestit acesta.

Un alt moment important în parcursul muzical al lui Nick a fost legat de Delia. Potrivit artistului, soția sa l-a ajutat să o găsească pe cea care avea să intre în trupă, contribuind astfel la formarea proiectului N&D.

Drumul lor s-a intersectat și cu Dinu Lipatti, instituție legată de parcursul artistic al celor doi, asta pentru că acolo au găsit-o pe Delia.

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După 34 de ani de când se cunosc, povestea lui Nick și a soției sale arată cât de strâns se pot împleti viața personală și creația artistică. Pentru artist, iubirea, gelozia și împăcările nu au fost doar experiențe de cuplu, ci și emoții transformate în muzică, într-un proiect care a rămas cunoscut publicului.

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