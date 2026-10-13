RJ Mitte, starul din serialul Breaking Bad, a murit la doar 34 de ani. Reacția colegilor de platou

Actorul RJ Mitte a decedat la doar 34 de ani. Iată ce se știe despre moartea sa.

RJ Mitte, actorul din Breaking Bad, a murit la vârsta de 34 de ani, vestea fiind confirmată de reprezentanții săi, potrivit DailyMail.

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Actorul RJ Mitte s-a sinucis la 34 de ani

Actorul era cunoscut în special pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul de succes Breaking Bad, produs de postul AMC, în care a apărut în 56 de episoade, între 2008 și 2013. Ulterior, Mitte a jucat în serialul Netflix The Guardians of Justice și în thrillerul The Oak Room.

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Reprezentanții actorului i-au adus un omagiu, descriindu-l drept „un actor îndrăgit, un filantrop și un militant dedicat drepturilor persoanelor cu dizabilități”.

RJ Mitte avea paralizie cerebrală, la fel ca personajul pe care l-a interpretat în Breaking Bad. De-a lungul carierei, a fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children’s, implicate în sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a copiilor care au nevoie de îngrijire medicală. Cu doar câteva zile înainte de moarte, actorul își promova cel mai recent film, Talking to Strangers.

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Reacția colegilor din Breaking Bad la aflarea tristei vești

Actorii Bryan Cranston, Aaron Paul și Dean Norris, cunoscuți din serialul Breaking Bad, s-au numărat printre primii care au reacționat public la moartea lui RJ Mitte, decedat luni, la 34 de ani, în urma unei sinucideri.

Bryan Cranston, în vârstă de 70 de ani, a mărturisit că este „profund îndurerat” de pierderea actorului care a interpretat rolul fiului său în serialul celebru. Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, acesta i-a transmis: „Îmi va fi dor de tine, fiule.”

Cranston a spus că vestea este „cu atât mai devastatoare” cu cât Mitte și-a pus capăt zilelor, deși cei doi vorbiseră recent prin mesaje și plănuiseră să se întâlnească la prânz.

„RJ Mitte, fiul meu drag din Breaking Bad, a murit”, a scris Bryan Cranston, alături de o fotografie în care apăreau împreună. „L-am cunoscut când avea doar 14 ani, după ce a fost distribuit în rolul lui Walter White Jr., pe care l-a interpretat cu mult entuziasm și bucurie.”

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„S-a născut cu paralizie cerebrală, dar nu a folosit niciodată această afecțiune drept scuză și nu a lăsat-o să-i stea în cale. A făcut față programului solicitant de filmare cu multă hotărâre și perseverență.”

Cranston a mai spus că Mitte „asculta întotdeauna sfaturile pe care i le dădeam eu și Anna Gunn, părinții săi din serial, deși, ca orice adolescent, uneori le ignora în mod poznaș, preferând să învețe din propriile greșeli. Era unul dintre starurile unui serial de succes, dar nu înceta să fie un copil”.

Aaron Paul, în vârstă de 47 de ani, colegul lui RJ Mitte din Breaking Bad, a declarat pentru The Hollywood Reporter că a rămas fără cuvinte în urma veștii.

„Sunt profund îndurerat de această veste. RJ, te iubesc, prietene. Ne va fi dor de tine. Iar dacă citești aceste rânduri, vreau să știi că ești iubit și că nu ești singur. Nu uita niciodată asta.”

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La rândul său, Dean Norris, în vârstă de 63 de ani, și-a exprimat șocul și tristețea într-o postare pe X, după ce a aflat despre moartea actorului.

„Doamne, Dumnezeule! Eram la muncă atunci când am aflat despre RJ”, a scris Norris. „Sunt devastat. Deși nu l-a interpretat pe fiul meu în serial, am avut mereu grijă de el pe platourile de filmare, încă de când era un copil.

Era un tânăr minunat și ne va lipsi enorm. Vestea este sfâșietoare și încă nu-mi vine să cred. Gândurile mele sunt alături de el și de familia sa.”