„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt

Cristian Boureanu a povestit cum a venit pe lume, dar mai ales unde anume s-a născut.

Pe lângă jocurile încercate în emisiunea Furnicuțele, Cristian Boureanu a povestit și despre viața lui personală. Unde și cum s-a născut și cum a avut norocul de a veni pe lume.

Unde s-a născut, de fapt, Cristian Boureanu

Cu toate că a încercat foarte multe situații la viața lui, Cristian Boureanu spune că se simte un om împlinit. A fost căsătorit de două ori, și chiar el i-a spus lui Denise Rifai că o căsnicie nu ar trebui niciodată confundată cu iubirea.

De asemenea, și-ar dori să se mai căsătorească o dată, asta dacă se va întâmpla într-un viitor apropiat.

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„N-am nicio ezitare, după religia ortodoxă, mai am dreptul la una.”, a spus Cristian Boureanu. Fostul politician a spus fără să ezite că și-ar mai dori de asemenea și copii. O femeie care să-i fie alături ar trebui să-i aducă de asemenea și liniștea.

Deși nu s-a întrebat niciodată de unde are curajul de a face toate lucrurile pe care le-a povestit, în cele din urmă i-a descris pe părinții săi ca fiind precursorii acestei calități.

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„Cred că de multe ori curajul îți vine și din educație. Curajul de a înfrunta viața și de a-ți ține familia și de a face orice pentru familie și copii.”, a spus acesta. S-a descris ca fiind „un om nebun”, iar în clipele de suferință, un om „și mai nebun”. Pe vremea comunismului, a înotat în mare atât de mult timp încât cei care știau că s-a dus în larg, l-au declarat mort.

Spune că s-a născut în Zambia, asta pentru că meseriile părinților lui i-au condus acolo unde mama sa a ținut sarcina ascunsă. Deși a vrut să avorteze, în cele din urmă medicii de acolo au sfătuit-o pe mama lui Cristian Boureanu să nu facă acest pas.

Cum era Cristian Boureanu la școală

A explicat cum de-a lungul timpului, a fost genul care lucra la școală și lua nota 10 pe linie, dar și băiatul care chiulea.

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„Mi-a plăcut să îmi fac temele, până în anul II am avut 10 și apoi am fugit în Africa de Sud.”, a spus el. De la vârsta de 8 ani și-a câștigat primii bani, atunci când pe vremea lui Ceaușescu, lua gume de mestecat și alte lucruri de la sârbi, și le vindea colegilor în clasă.

„Aduceam la școală, când începeam școala, mai luam un ban de semințe. La 12 ani aveai voie să lucrezi cu acordul părinților.”, a spus el.