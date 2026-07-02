Cristian Boureanu a povestit ce și-a dorit să facă imediat după revenirea de la Survivor. Ce a avut de spus.

„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor | antena 1

Cristian Boureanu a povestit despre experiența Survivor și cum a ajuns să o accepte.

Ce a făcut Cristian Boureanu la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

Acesta a explicat cum o fostă colegă jurnalistă care lucra în politică i-a propus să vină la un interviu și astfel totul a devenit povestea care a putut fi văzută și pe micile ecrane la Antena 1. A vorbit frumos despre colegii săi Naba și Gabi Tamaș, despre ultimul adăugând că a câștigat competiția pe propriile merite.

Despre viața sa, Cristian Boureanu a dezvăluit că nu are regrete, cu toate că a făcut atât lucruri bune, dar și pe cele mai puțin bune.

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„Nu am regrete pentru lucrurile făcute cu sufletul”, a povestit fostul politician. În fața lui Denise Rifai nu a putut să mintă. Deși îi merge „foarte greu” în ultima perioadă, se consideră un om norocos pentru toate lucrurile frumoase din viața sa, dar mai ales pentru fiică.

Spune că a rămas singur, asta pentru că mulți cei care i-au fost alături în trecut au dispărut în calea sa „de frică”, iar alții au fost doar pe „interes”. Astăzi se declară un supraviețuitor în adevăratul sens al cuvântului.

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„Și în chiloți, Cristian Boureanu e Cristian Boureanu.”, a declarat acesta. În competiția Survivor, pe tot parcursul acesteia, și-a readus aminte ce fel de om este. Cât de puternic poate să fie și în ce condiții extrem poate supraviețui.

„M-am îngrășat înainte 9 kile ca prostul. Eu mănânc foarte mult. Când m-am întors, mâncam doi pui, napolitane, ciocolată, două sticle de vin în fiecare seară.”, a povestit Cristian Boureanu care a fost rutina sa după întoarcerea de la Survivor.

Cât a slăbit Cristian Boureanu după revenirea de la Survivor

După ce a povesti care au fost lucrurile cu care s-a răsfățat după revenirea de la Survivor, Cristian Boureanu a specificat și cât de mult a slăbit.

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„După o lună, acum am 5 kile în plus, dar cred că vreo 3 sunt de mușchi.”, a spus acesta. Ascultă orice fel sau gen de muzică și spune că este un bărbat romantic. A avut două căsnicii foarte mediatizate și încă se consideră un bărbat romantic.

Spune că de-a lungul timpului a suferit din dragoste, însă pe ambele soții le-a iubit la momentul lor.

„Când iubesc, iubesc total, niciodată n-am intrat într-o relație fără să iubesc. În general, când mi se pune pata, mă cam țin.”, a transmis Boureanu.