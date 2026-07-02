Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

Cristian Boureanu a povestit ce și-a dorit să facă imediat după revenirea de la Survivor. Ce a avut de spus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 15:45
„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cristian Boureanu a povestit despre experiența Survivor și cum a ajuns să o accepte.

Ce a făcut Cristian Boureanu la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

Acesta a explicat cum o fostă colegă jurnalistă care lucra în politică i-a propus să vină la un interviu și astfel totul a devenit povestea care a putut fi văzută și pe micile ecrane la Antena 1. A vorbit frumos despre colegii săi Naba și Gabi Tamaș, despre ultimul adăugând că a câștigat competiția pe propriile merite.

Despre viața sa, Cristian Boureanu a dezvăluit că nu are regrete, cu toate că a făcut atât lucruri bune, dar și pe cele mai puțin bune.

Articolul continuă după reclamă

„Nu am regrete pentru lucrurile făcute cu sufletul”, a povestit fostul politician. În fața lui Denise Rifai nu a putut să mintă. Deși îi merge „foarte greu” în ultima perioadă, se consideră un om norocos pentru toate lucrurile frumoase din viața sa, dar mai ales pentru fiică.

Spune că a rămas singur, asta pentru că mulți cei care i-au fost alături în trecut au dispărut în calea sa „de frică”, iar alții au fost doar pe „interes”. Astăzi se declară un supraviețuitor în adevăratul sens al cuvântului.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: cum sună live vocea cântărețului. Artistul a ales să nu facă playback în emisiune

„Și în chiloți, Cristian Boureanu e Cristian Boureanu.”, a declarat acesta. În competiția Survivor, pe tot parcursul acesteia, și-a readus aminte ce fel de om este. Cât de puternic poate să fie și în ce condiții extrem poate supraviețui.

„M-am îngrășat înainte 9 kile ca prostul. Eu mănânc foarte mult. Când m-am întors, mâncam doi pui, napolitane, ciocolată, două sticle de vin în fiecare seară.”, a povestit Cristian Boureanu care a fost rutina sa după întoarcerea de la Survivor.

Cât a slăbit Cristian Boureanu după revenirea de la Survivor

După ce a povesti care au fost lucrurile cu care s-a răsfățat după revenirea de la Survivor, Cristian Boureanu a specificat și cât de mult a slăbit.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are

„După o lună, acum am 5 kile în plus, dar cred că vreo 3 sunt de mușchi.”, a spus acesta. Ascultă orice fel sau gen de muzică și spune că este un bărbat romantic. A avut două căsnicii foarte mediatizate și încă se consideră un bărbat romantic.

Spune că de-a lungul timpului a suferit din dragoste, însă pe ambele soții le-a iubit la momentul lor.

„Când iubesc, iubesc total, niciodată n-am intrat într-o relație fără să iubesc. În general, când mi se pune pata, mă cam țin.”, a transmis Boureanu.

„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră” Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: &#8220;Sunt mândră&#8221;
Observatornews.ro Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie" Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Antena 3 Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are
„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna
„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica
Opt oameni au muncit, cinci zile și cinci nopți, să salveze pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
REPORTAJ: „Cu grijă, domnu’, că intră ramura în mașină.” Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o drujbă și sinistrații de pe TikTok
REPORTAJ: „Cu grijă, domnu’, că intră ramura în mașină.” Furtună pe malul Dâmboviței. Un polițist, o... Jurnalul
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă acționați ACUM
Mesajul URGENT al cărților de Tarot pentru Rac, Scorpion și Pești: Șansa care vă poate schimba viața dacă... Kudika
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă Redactia.ro
Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat
Staţiunea din România unde plaja a devenit un covor de alge. Turiştii, întâmpinaţi de un miros greu de îndurat Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x