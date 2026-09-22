În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Scamă și Blană l-au luat la întrebări pe magicianul Robert Tudor. Descoperă ce îl sperie cel mai tare, atunci când vine vorba de telefonul mobil

În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii „Furnicuțele”, invitat a fost chiar simpaticul magician Robert Tudor, care a dezvăluit numeroase detalii neștiute despre el și viața sa. Cu această ocazie s-a descoperit și ce îl sperie cel mai tare pe invitat, atunci când vine vorba despre telefonul mobil. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Ce îl sperie cel mai tare pe magicianul Robert Tudor, atunci când vine vorba de telefonul mobil! Ce a dezvăluit, la Furnicuțele, ediția din 18 septembrie 2026

În emisiunea „Furnicuțele”, vedetele sunt intens descusute de către Cătălin Măruță, lucru ce face din plin deliciul publicului. În ediția din 18 septembrie 2026 a îndrăgitului show de la Antena 1, magicianul Robert Tudor și-a deschis inima și a făcut o serie de confesiuni, unele chiar cu lacrimi în ochi.

Un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când furnicuțele Scamă și Blană au dorit să afle ce îl sperie cel mai tare pe magicianul Robert Tudor, atunci când vine vorba despre telefonul mobil.

„Fii atent, Robert! Stai mult pe telefon?”, a întrebat una dintre furnicuțe.

„Da, stau”, nu s-a ferit invitatul să recunoască.

„Am niște întrebări pentru tine: ce te sperie mai mult, să ai 1% la baterie sau să nu existe conexiune la internet?”, a fost întrebarea primită de acesta, la „Furnicuțele”.

„Să nu existe conexiune la internet”, a fost răspunsul magicianului.

Apoi a venit și următoarea întrebare: „Când te rătăcești într-un oraș din străinătate, te bazezi complet pe internetul din Roaming sau încerci să te descurci așa, fără conexiune?”.

„Păi, dacă nu ai conexiune, atunci încerci să te descurci așa, văzând pe unde ai luat-o. Dar, în majoritatea timpului, stau numai pe conexiunea de Roaming”, a mărturisit Robert Tudor.

Astfel, atât pentru invitatul de la „Furnicuțele”, cât și pentru milioane de români, conexiunea la internet și serviciile de Roaming sunt extrem de importante, indiferent de situație. DIGI România înțelege nevoile clienților săi și oferă nu doar internet de mare viteză, ci servicii de Roaming la prețuri extrem de avanatajoase.