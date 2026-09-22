Sarah Rizea a devenit noua Miss Italia. Iată cine este românca despre care vorbește acum toată Italia și care e povestea ei!

Cine este Sarah Rizea, românca de 18 ani care a cucerit Italia. Tânăra născută din părinți români a câștigat Miss Italia 2026 | Profimedia/Captură Instagram

Sarah Rizea are 18 ani și a concurat la Miss Italia după ce a câștigat titlul de Miss Liguria. Tânăra este româncă, însă, împreună cu părinții ei, locuiește în Italia. Marian, tatăl său, este tâmplar, iar Alina, mama ei, lucrează la Biroul de imigrare al Poliției din Savona. Restul familiei a rămas în țară, potrivit observatornews.ro.

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Cine este Sarah Rizea, românca care a devenit Miss Italia 2026

Sarah Rizea, tânăra de origine română, este noua Miss Italia. Tânăra este sportivă la echipa națională de înot artistic a Italiei și a fost, inițial, Miss Liguria.

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„Chiar şi acum simt nişte emoţii puternice. Nu ştiu cum să explic ceea ce simt, mai întâi trebuie să realizez. Sunt foarte mulţumită de parcursul pe care l-am avut. Abia aştept să descopăr ce mă aşteaptă mai târziu. Sunt entuziasmată!”, a mărturisit Sarah Rizea, potrivit observatornews.ro.

Cu toate că acum este stabilită în Italia, tânăra nu și-a uitat originile și se declară mândră că este româncă. Ea s-a născut la Moncalieri, lângă Torino, pe 8 noiembrie 2007 și, din 2019, locuiește în Liguria, potrivit sursei citate mai sus.

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Sarah Rizea este sportivă de performanță

Sarah Rizea este sportivă de performanță. Înotul a început să îl practice de la vârsta de opt ani. Ulterior, s-a apucat serios de treabă și, în 2021, a debutat în lotul național de înot artistic al Italiei, potrivit Corriere della Sera, citat de sursa menționată mai sus.

„Da, cred că sunt aproape 100 de medalii. Le-am numărat o dată, dar nu mai ştiu exact. Există titluri regionale din perioada când eram mică. Apoi, pe măsură ce am crescut, titluri naţionale, internaţionale şi aşa mai departe”, a spus Sarah Rizea.

„Îmi amintesc emoția de nedescris și lacrimile de bucurie din prima convocare”, a mai povestit ea, citată de sursa menționată.

Acasă, românca devenită Miss Italia 2026 are o vitrină plină cu medalii, printre care se află una obţinută în proba mixtă de la Campionatele Europene din 2024 şi două de bronz, câştigate la Mondialele de juniori din 2024 şi 2025. Performanța sa i-a adus şi convocarea în echipa naţională a Italiei la Campionatele Europene de la Paris din acest an, mai relatează observatornews.ro.

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