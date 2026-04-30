„Furnicuțele”, mesajul cu subînțeles al lui Vali Vijelie pentru soția sa, după zvonurile infidelității

Vali Vijelie, invitat la Furnicuțele, a făcut dezvăluiri despre carieră, viața de cuplu și gelozie, într-o discuție plină de umor cu Denise Rifai.

Furnicuțele continuă și astăzi, iar invitatul special a fost chiar Vali Vijelie. Acesta a vorbit cu Denise Rifai despre momentul în care și-a început cariera, dificultățile pe care le-a întâmpinat pe parcurs, dar a făcut și dezvăluiri neașteptate despre viața sa privată.

„Furnicuțele”, mesajul cu subînțeles al lui Vali Vijelie pentru soția sa

Cântărețul nu a scăpat nici de probele și jocurile Furnicuțelor. A urmat apoi un moment al confesiunilor pe care Vali i le-a făcut producătoarei Denise Rifai în emisiune. Artistul a dezvăluit și ce vârstă avea atunci când și-a ales numele de scenă. De fapt, a declarat că nu el și-a ales acest nume.

Furnicuțele l-au întrebat pe Vali Vijelie dacă mai are același succes la femei de când și-a ras mustața. Imagini rare cu artistul purtând mustață au fost arătate de Denise chiar în timpul emisiunii.

„Frumusețea unui om nu constă în felul în care arată el, ci în sufletul lui”, a spus Vali Vijelie în cadrul emisiunii.

„Orice femeie e mai deșteaptă ca un bărbat de cel puțin două ori. Așa că bine ar fi noi, bărbații, să respectăm doamnele și să le ascultăm. De ce? Femeile vor conduce lumea”, a declarat cântărețul de manele.

Ce mesaj a avut Vali Vijelie pentru soția sa

Denise i-a pus ulterior și câteva întrebări despre soția sa, Carmen.

„E o femeie care tot timpul a avut răbdare cu mine. Când am greșit, a înțeles”, a spus Vali în timpul emisiunii.

„Greșești des?”, a întrebat Denise.

„N-am numărat niciodată. Prima dată nu se pune, a doua oară se iartă, a treia oară se învață și a patra oară e rău”, a glumit cântărețul. „Am o nevastă care mă iubește, iar eu o iubesc cel mai mult”, a mai spus Vali Vijelie.

„E mult timp de când n-am mai supărat-o. Știți cum este, hoțul neprins, negustor cinstit”, a glumit din nou artistul.

Denise l-a întrebat și dacă obișnuiește să fie gelos și posesiv.

„Când iubești un om ești și gelos, bineînțeles”, a mai spus Vali.

Discuțiile despre infidelitate dintre Denise și Vali au continuat pe același ton glumeț. Invitatul a continuat apoi dezvăluirile cu Furnicuțele și a povestit despre melodia „Să iubești două femei”.

Furnicuțele au concluzionat, în glumă, că uneori „este un blestem să ai succes la femei”.

Apariția lui Vali Vijelie a combinat momentele amuzante cu confesiuni sincere despre viața personală. Artistul a arătat o latură relaxată și autentică, confirmând că succesul vine la pachet atât cu provocări, cât și cu povești savuroase.

