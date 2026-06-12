Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira are parte de o surpriză plină de emoție din partea colegilor săi din industria muzicală. Artiști îndrăgiți precum Angelica Flutur, Armin Nicoară și mulți alți interpreți de muzică populară s-au unit pentru a-i transmite mesaje publice de susținere, apreciere și solidaritate. Urmărește acest moment special pentru a vedea reacția invitatului și pentru a asculta cuvintele calde transmise de prietenii și colegii de breaslă care îi apreciază parcursul și talentul.

Vineri, 12.06.2026, 18:46