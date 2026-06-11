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„Furnicuțele”, invitat Marian Godină. Care este relația cu soția după experiența Survivor România

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Marian Godină a vorbit despre viața alături de soția sa după experiența Survivor România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 13:26
„Furnicuțele”, invitat Marian Godină. Care este relația cu soția după experiența Survivor România | antena 1
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În fața lui Denise Rifai, Marian Godină a povestit că experiența Survivor România i-a furat chiar și demnitatea.

Care este relația cu soția sa după experiența Survivor

După o perioadă de trei luni de zile în care nu a putut avea niciun fel de contact cu oamenii dragi, Marian Godină a subliniat că experiența Survivor a fost cea mai dificilă din viața sa de până acum. Nu își dorește să mai treacă prin momente similar niciodată.

Nu a știut niciodată cum e să-ți fie dor de casă la modul real, asta pentru că nu a petrecut niciodată o perioadă atât de lungă departe de soție și copii. Cu soția sa s-a cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, asta după ce tatăl acesteia ieșise la pensie.

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La momentul respectiv, Marian Godină lucra la poliția rutieră. Acestuia i-a plăcut indiferența ei față de celebritatea sa. La 4 luni după ce s-au cunoscut acesta a cerut-o în căsătorie și lucrurile au funcționat foarte bine pentru amândoi.

Marian Godină a fost descris de soția sa ca fiind o persoană foarte amuzantă, bărbatul care o face să râdă întotdeauna. De altfel, celebrul polițist face și stand-up. Și-a dorit ca cererea în căsătorie să fie realizată în mod tradițional, chiar de 1 decembrie. Totul s-a întâmplat în intimitatea casei lor.

Concurentul Survivor România și-a luat concediu de creștere copil, asta fiind o decizie care a ridicat nenumărate semne de întrebare pentru colegii săi polițiști. Lăudat de soția sa, aceasta a precizat că se descurcă foarte bine cu grija pentru copii.

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„Se descurcă foarte bine, nu-mi este frică să las copiii și o săptămână în grija lui.”, a declarat soția lui Marian Godină. Îndrăgitul polițist spune că soția sa îi „strică copiii” uneori, asta pentru că nu are autoritate asupra lor.

Cum este Marian Godină în rolul de tată

Soția sa l-a descris ca fiind foarte „delicat” cu fetele sale. Pasiunea pentru alpaca a venit chiar de la soția acestuia care văzuse aceste animale pe internet, le-a studiat mai mult și în cele din urmă și-a dorit să le aibă acasă.

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Până la urmă, acestea au ajuns în grija unei prietene, asta pentru că cei doi nu știau că alpaca pot crește atât de mari. Marian Godină s-a pozat cu alpaca în autobuz, însă nu și-a lăsat niciodată animalul să circule cu mijloacele de transport în comun.

„Am lăsat-o cât să fac o poză.”, a povestit celebrul polițist.

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