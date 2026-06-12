„Furnicuțele”, invitat Valentin Sanfira. Mai crede artistul în iubire după divorț?

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Sanfira a dezvăluit dacă mai crede în iubire după divorț. Totul s-a spus la proba "Lucrare de control" în fața lui Denise Rifai.

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Valentin Sanfira a vorbit despre ceea ce a trăit în plan personal, dar și profesional. A dezvăluit la Lucrare de control dacă mai crede în iubire după divorț, dar și care a fost cel mai dificil moment din viața sa de până acum.

Mai crede Valentin Sanfir în iubire după divorț?

Artistul a dezvăluit că cel mai bine îl cunosc părinții și fratele său, iar fratelui său îi poate mărturisi în momentul acesta toate secretele sale. Nu i-ar fi niciodată frică să o ia de la capăt, în ciuda succesului pe care îl are.

Extrem de sincer, în fața lui Denise Rifai, Valentin Sanfira a subliniat că l-a schimbat succesul, însă părinții săi în reamintesc întotdeauna de unde a venit și care îi sunt rădăcinile și astfel poate rămâne cu picioarele pe pământ.

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„Atunci când o să-mi pierd legătura, o să uit cine sunt. Sunt un simplu copil de la țară.”, a declarat Valentin Sanfira la Lucrare de control în fața lui Denise Rifai. Nu i-a fost niciodată rușine de rădăcinile sale și de faptul că a crescut la țară și a făcut activități specifice locului în care s-a născut.

A reușit să aducă o pâine în casa sa, pentru părinții săi, iar acest lucru l-a făcut să fie mereu recunoscător pentru darul pe care îl are, acela de a cânta. Cel mai mult în copilărie i-a lipsit informația.

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„Pentru că am vrut să fac muzică, eram un pic departe de oraș, mi-au lipsit lucrurile materiale. Așa au fost vremurile.”, a declarat Valentin Sanfira. În prezent, artistului îi lipsește copilăria. Chiar dacă în acele momente nu avea banii pe care îi deține în prezent, se simțea un om fericit.

A divorțat, însă Valentin Sanfira continuă să creadă în iubire și în unirea a două suflete într-unul singur.

Cât de mult a contat pentru Valentin Sanfira să-și vadă părinții la Sala Palatului

Deși are tot ce și-ar putea dori din punct de vedere financiar, cântărețul de muzică populară a mărturisit că i-ar plăcea să devină tată. Cel mai jos s-a simțit în momentul în care a avut accidentul, asta pentru că a fost nevoit să stea o lună de zile în cărucior cu rotile.

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În iubire, Valentin Sanfira nu poate ierta trădarea, și spune el, a fost trădat.

„Un copil sănătos îmi doresc, în rest, în carieră am făcut tot ce s-a putut și a ținut de mine.”, a spus el.