Cum arată mama Ramonei Bădescu. A fost invitata specială a vedetei în platou la Furnicuțele

Ramona Bădescu a fost invitată în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a avut-o alături chiar pe mama sa. Cum arată aceasta.

Ramona Bădescu a avut parte de un moment special în platoul emisiunii „Furnicuțele”, unde a fost însoțită de cea mai importantă persoană din viața sa: mama ei. Ajunsă la vârsta de 91 de ani, aceasta a atras atenția prin apariția sa, dar și prin relația apropiată pe care o are cu fiica sa. Cele două au vorbit despre familie, copilărie, amintiri și momentele care le-au legat de-a lungul anilor.

Prezența mamei sale a transformat întâlnirea într-un moment emoționant pentru Ramona Bădescu, care a povestit cât de mult înseamnă pentru ea să o aibă aproape. Vedeta a dezvăluit că, în prezent, cele două locuiesc împreună și petrec mult timp una în compania celeilalte.

Mama Ramonei Bădescu are 91 de ani. Ce a povestit vedeta despre ea

Ramona Bădescu a vorbit cu multă admirație despre mama sa, pe care o descrie drept o femeie curajoasă și puternică. Chiar dacă, asemenea oricărei familii, mai există uneori mici neînțelegeri între ele, vedeta spune că apreciază enorm faptul că o are în continuare alături.

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Mama sa a fost mereu o prezență importantă în viața ei și a avut un rol esențial în formarea sa. Ramona a povestit că a crescut într-o familie în care disciplina conta, iar mama sa era atentă la educația și obiceiurile copiilor. Inclusiv în privința alimentației avea grijă să existe măsură, iar vedeta și-a amintit, amuzată, de o întâmplare din perioada grădiniței.

Totodată, Ramona a povestit că mama sa a fost întotdeauna gospodină și că, de când locuiesc împreună, aceasta se ocupă de multe dintre treburile casei. Vedeta a recunoscut, cu umor, că a ajuns să nu mai știe să facă anumite lucruri tocmai pentru că mama ei le preia cu drag.

Ramona Bădescu, amintiri emoționante despre părinții săi

În cadrul discuției, vedeta a rememorat și momente din copilărie, vorbind despre felul în care părinții au susținut-o. Mama sa îi făcea surprize și o încuraja să participe la evenimentele importante din viața ei. Ramona și-a amintit că, atunci când avea spectacole la teatru, mama lăsa treburile gospodărești și venea să o vadă.

Nici tatăl nu a fost uitat. Ramona Bădescu a vorbit cu emoție despre activitatea acestuia în Craiova, unde a avut un rol important în domeniul construcțiilor și a contribuit la realizarea Spitalului Nr. 1. Vedeta și-ar dori ca munca lui să fie amintită și apreciată, considerând că oamenii care au făcut lucruri importante pentru comunitate nu ar trebui să fie dați uitării.

Pentru Ramona, întâlnirea din platoul emisiunii „Furnicuțele” a fost și un prilej de a-și arăta recunoștința față de mama sa. Vedeta a vorbit despre cât de important este să îi prețuim pe cei dragi cât timp îi avem aproape și să nu uităm că timpul petrecut împreună este unul dintre cele mai prețioase daruri.