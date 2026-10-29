Mirela Retegan a povestit cum o amenința Maya atunci când era în perioada de preadolescență și ce s-a schimbat în prezent în relația cu fiica sa.

Cum o amenința Maya pe Mirela Retegan în adolescență. Metoda prin care încerca să obțină ce voia: „Mă filma” | antena 1

Mirela Retegan a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în relația cu fiica sa, Maya, mai ales în perioada în care aceasta era adolescentă.

Cum o amenința Maya pe Mirela Retegan în adolescență

Deși îi învăța pe alți părinți cum să gestioneze situațiile dificile cu propriii copii, acasă lucrurile nu erau întotdeauna atât de simple. Fondatoarea Găștii Zurli a recunoscut că au existat momente în care își pierdea răbdarea și ridica tonul, iar reacțiile fiicei sale o făceau să se oprească și să reflecteze.

Mirela Retegan și-a amintit că, în perioada adolescenței Mayei, mașina devenise unul dintre puținele locuri în care cele două puteau discuta fără să fie întrerupte. Fiica sa îi cerea să nu o conducă până la școală, iar relația lor trecea prin momente tensionate, specifice acestei etape.

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Atunci când se enerva și începea să o certe, Maya îi adresa o întrebare simplă, dar care o dezarma: „Mama, de ce țipi?”.

Mirela a povestit că, la un moment dat, a încercat să îi explice fiicei sale că adulții au propriile limite și că uneori ajung să își piardă cumpătul. „Noi, oamenii mari, avem vene și, dacă nu țip, pleznesc”, i-ar fi spus aceasta.

Răspunsul Mayei a venit imediat și a pus sub semnul întrebării explicația mamei sale: „Deci tu țipi pentru că ești bolnavă?”.

Replica a făcut-o pe Mirela să privească situația dintr-o altă perspectivă. În loc să accepte pur și simplu reacțiile mamei sale, Maya încerca să înțeleagă de ce aceasta ridica vocea și ce se ascundea în spatele comportamentului.

„Mama, de ce țipi?” Cum o punea Maya pe gânduri pe Mirela Retegan

Mai mult, fondatoarea Găștii Zurli a dezvăluit că, atunci când se enerva, fiica sa lua telefonul și o filma. Astfel, rolurile păreau să se inverseze: cea care le vorbea altor părinți despre relația cu copiii ajungea să fie pusă în fața propriilor reacții.

„Doar la radio sunt antrenorul părinților și acasă...”, a recunoscut Mirela Retegan, evocând diferența dintre sfaturile pe care le oferea în emisiunile sale și provocările trăite în familie.

Astăzi, Maya spune că relația lor este una foarte bună tocmai pentru că amândouă au fost dispuse să lucreze atât la propria persoană, cât și la legătura dintre ele. O apropiere construită în timp, cu efort și cu disponibilitatea de a se înțelege reciproc.