Invitat în emisiunea Furnicuțele, Andrei Niculae a vorbit despre faptul că și-a dorit să meargă la psiholog pentru a vedea dacă suferă de această afecțiune. Vezi despre ce este vorba.

„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are | antena 1

Andrei Niculae a povestit cum a întâlnit diferite tipare de fete, însă în cele din urmă și-a găsit aleasa. De asemenea, a vorbit cu emoție despre părinții săi și despre faptul că o prețuiește enorm pe mama sa.

De ce face terapie la psiholog, ce afecțiune suspectează că are

Un tip extrem de agitat și cu foarte multă energie, vocea care ne încântă de fiecare dată la radio a transmis faptul că vizitele la psiholog îl vor ajuta cu siguranță să-și dea seama dacă suferă sau nu de ADHD.

Printre nesiguranțele pe care le are se numără aceea că și-ar putea supăra partenera sau nu ar putea să fie îndeajuns de mult pentru ea într-un moment al vieții. Cea mai mare frică a lui Andrei Niculae e să-și piardă mama și oamenii dragi.

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„Nu-mi plac oamenii răi, oamenii pe care îi bucură răul.”, a transmis Andrei Niculae. Un invitat extrem de jovial și iubitor, a reușit să facă pe toată lumea să-și expună sentimentele.

A mărturisit că a fost dur la un moment dat, însă doar cu acele persoane care nu-și făceau treaba la radio.

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„Nu cred că am făcut rău, cred că am făcut mai mult bine. Poate uneori sunt prea dur, nu-mi place că sunt vulcanic.”, a transmis Andrei Niculae. Nu a uitat să menționeze faptul că se simte iubit de Dumnezeu, și că într-adevăr este un „băiat norocos”. Nu de puține ori, acesta a simțit să o aducă în discuție și pe mama sa căreia i-a dedicat numai cuvinte de laudă.

Ce cuvinte i-a transmis Andrei Niculae mamei sale

Toată lumea îi cunoaște vocea de la radio, însă acum lumea l-a privit la Furnicuțele pentru a vedea cine este el cu adevărat. Andrei Niculae a adus cuvinte de laudă emoționante mamei sale, cea care l-a susținut întotdeauna și i-a fost alături în parcursul său. Chiar dacă l-a început i-a fost teamă pentru alegerile sale, mai apoi și-a dat seama că fiul său și-a luat viața în mâini și a dovedit că poate să facă ceea ce îi place.

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„Mama, ea nu știe ce înseamnă frig, oboseală, durere, nu știe atunci când vine vorba de mine. Mama ar putea să-mi aducă mâncare caldă.”, a povestit Andrei Niculae. Deși la un moment dat i-a explicat mamei sale că nu mai este nevoie să îi aducă mâncare pentru că are, aceasta a continuat să fie alături de el în acest fel.