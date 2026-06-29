„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: cum sună live vocea cântărețului. Artistul a ales să nu facă playback în emisiune

Mario Fresh a oferit un moment muzical live în emisiunea „Furnicuțele”, alegând să cânte fără playback alături de Lazy Ed și EFRA. Cei trei artiști au făcut spectacol și au improvizat o piesă dedicată emisiunii.

Mario Fresh a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele”, unde a vorbit deschis despre viața personală și cariera sa, într-un dialog sincer cu Denise Rifai. Dincolo de momentele emoționante, invitații surpriză și provocările amuzante din cadrul „Testului Mușuroiului”, artistul le-a pregătit telespectatorilor și o surpriză muzicală.

„Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: cum sună live vocea cântărețului

Spre deosebire de multe apariții televizate, Mario Fresh a ales să nu facă playback, ci să cânte live, demonstrând încă o dată calitățile sale vocale. Momentul a fost apreciat atât de publicul prezent în platou, cât și de cei care au urmărit emisiunea de acasă, oferind o experiență autentică și plină de emoție.

Artistului i s-au alăturat pe scenă doi dintre prietenii și colaboratorii săi, Lazy Ed și EFRA. Împreună, cei trei au transformat platoul emisiunii într-un adevărat concert, interpretând atât piese sensibile, încărcate de emoție, cât și melodii ritmate, care au ridicat atmosfera și au adus zâmbete pe chipurile tuturor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Cum arată fiica artistului: dezvăluiri despre relația pe care o are cu fratele său vitreg

Chimia dintre cei trei artiști a fost evidentă pe tot parcursul momentului muzical, iar interpretările live au demonstrat cât de bine se completează pe scenă. Fără artificii sau efecte speciale, prestația lor s-a bazat exclusiv pe voce, energie și pasiunea pentru muzică.

Artistul a ales să nu facă playback în emisiune

La un moment dat, discuția s-a îndreptat și către cel mai nou proiect muzical al lui EFRA. Artistul a vorbit despre colaborarea cu JO pentru piesa „Sufăr în tăcere”, melodie care s-a bucurat de un început promițător și de reacții pozitive din partea publicului.

Mario Fresh nu și-a ascuns aprecierea pentru succesul piesei și i-a felicitat pe cei doi artiști pentru rezultatele obținute încă din primele zile de la lansare. Atmosfera relaxată din platou a făcut ca discuția să se transforme rapid într-un nou moment de creativitate.

Provocați de Denise Rifai și de cele două „furnicuțe”, Scama și Blana, Mario Fresh, Lazy Ed și EFRA au încercat să compună pe loc o piesă inspirată de emisiunea „Furnicuțele”. Exercițiul a stârnit hohote de râs și aplauze, iar cei trei au demonstrat cât de ușor pot improviza și transforma orice idee într-un moment artistic.

Publicul din platou a răspuns cu entuziasm, iar cei de acasă au avut ocazia să vadă o latură spontană și autentică a artiștilor. Întregul moment a completat perfect atmosfera emisiunii, în care muzica, umorul și poveștile personale s-au îmbinat într-un spectacol memorabil.

Artistul a oferit un show complet, cu mărturisiri sincere, surprize și muzică interpretată live, demonstrând încă o dată de ce este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații.