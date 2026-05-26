„Furnicuțele”, invitată Maria Cârneci. Valentin Sanfira, surpriza pentru artistă în cadrul unui joc

Valentin Sanfira a fost invitatul surpriză pentru Maria Cârneci în emisiunea Furnicuțele. Acesta a povestit cum petrece timp cu artista.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 17:24 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 14:39
Maria Cârneci a cântat piesa „Parcă n-ai ști omule”, chiar la începutul emisiunii. Umorul a ajutat-o întotdeauna să treacă mai ușor peste greutăți.

Artista a subliniat că este extrem de bucuroasă atunci când oamenii sunt fericiți în jurul său, asta pentru că sunt mulți care au greutăți și întotdeauna un gând bun poate ajuta la depășirea unei zile mai dificile.

Maria Cârneci a cântat întotdeauna piese care au avut legătură cu situațiile oamenilor din fiecare zi, fie ele pozitive sau negative. Are prieteni pe care îi poate avea aproape oricând își dorește. Printre aceștia se numără și Valentin Sanfira.

A venit ca invitat surpriză pentru Maria Cârneci la Furnicuțele, în cadrul unui joc. Interpreta l-a confundat în schimb, fiind legată la ochi. Valentin Safira, cu zâmbetul pe buze, a povestit cum i-a fost alături interpretei de muzică populară și cum împreună merg la pește, o activitate pe care o practică destul de des.

În toată cariera sa, Maria Cârneci a scos pe piață 46 de albume. Deși au trecut 7 ani de când a murit soțul său, vede în continuare viața într-un mod pozitiv și spune că în prezent, cea mai mare bucurie sunt cele două nepoate ale sale.

Când o supără cineva, Maria Cârneci nu reacționează într-un mod acid, ci mai degrabă este calmă și răbdătoare, așa cum o vede toată lumea de obicei pe micile ecrane. Denise Rifai, în schimb, a dezvăluit că se aprinde repede.

„Îți spun ce nu mi-a plăcut, dacă îmi place de tine, dacă nu îmi place, nu te văd.”, a mărturisit prezentatoarea emisiunii Furnicuțele. Maria Cârneci a fost din nou la fel de sinceră și a punctat că atunci când vrei să treci mai ușor peste situații dificile, ignori persoana în cauză.

Poveștile de viață spuse de Maria Cârneci

Interpreta de muzică populară a recunoscut că este o persoană tipicară, căreia îi place să învețe multe lucruri, indiferent de domeniu.

„Cei trei frați ai mei au murit toți, destul de tineri, în jur de 60 de ani. Nu mai am niciun frate, decât pe sora mea. A rămas văduvă la 25 de ani.”, a povestit Maria Cârneci despre familia sa.

Artista a mărturisit că în copilărie nu i-a lipsit nimic din niciun punct de vedere, mai ales că aveau animale și toate posibilitățile de a avea mâncare.

„De mâncare aveam ce ne doream noi, de la cartofi, porumb, legume, aveam porci, vacă cu lapte.”, a spus Maria Cârneci.

